Homosexuelle können in Norwegen nun auch kirchlich heiraten

Für die neue Liturgie wurde der traditionelle Text leicht geändert

Trondheim – Schwule und Lesben in Norwegen können sich von nun an auch in der Kirche das Ja-Wort geben. Die Synode der Lutheranische Volkskirche verabschiedete am Montag in Trondheim eine Liturgie, die die kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren möglich macht. 89 von 112 Mitgliedern votierten für den Vorschlag.

Zuvor hatte das Kirchenparlament im vergangenen Jahr für die Homo-Ehe vor dem Traualtar gestimmt. Für die neue Liturgie wurde der traditionelle Text leicht geändert. So heißt es daran etwa nicht "Braut und Bräutigam". Zudem werden einige andere Bibelstellen zitiert.

Proteste und Rückzug

Auf dem Standesamt können sich Schwule und Lesben in Norwegen seit 2009 das Ja-Wort geben. Bei der kirchlichen Trauung hinkte das Land bisher aber hinter seinen skandinavischen Nachbarn hinterher: In Dänemark ist sie seit 2012 erlaubt, in Schweden sogar schon seit 2009.

"Dies ist der Tag, an dem ein Gebet und ein Traum in Erfüllung gehen", sagte der homosexuelle Delegierte Gard Sandaker-Nilsen am Montag. "Man sollte keinem Paar die kalte Schulter zeigen." Der Osloer Bischof Ole Kristian Kvarme, der für den Vorschlag gestimmt hatte, räumte ein, die Entscheidung werde auch Kummer machen. Aus Protest gegen die kirchliche Homo-Ehe kündigte der Priester Oyvind Bard Benestad seinen sofortigen Rückzug aus der norwegischen Kirche an. Geistliche sind nicht gezwungen, Homosexuelle zu trauen. Die Paare haben aber das Recht, in der Kirche ihrer Wahl zu heiraten. (APA, 30.1.2017)