Regierungsprogramm: Des Kanzlers Paket mit ÖVP-Inhalten

Neu ist, dass es einen konkreten Zeitplan zur Umsetzung gibt – und Minister, die sich per Unterschrift zur Mitarbeit verpflichtet haben

Alle Machtspielchen sind nun ausgetragen, beide Seiten sehen sich als Sieger: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kann für sich beanspruchen, mit seinem riskanten Pokerspiel ein Gesamtpaket mit einem ziemlich konkreten Zeitplan zur Umsetzung durchgesetzt zu haben. Die ÖVP wiederum konnte Themen und Punkte durchbringen, die ihr wichtig sind – insbesondere im Integrations- und Sicherheitsbereich. Einzig der ÖVP-Wunsch, die Asylobergrenze per Gesetz umzusetzen, wurde nicht erfüllt.

Im Sicherheitsbereich sind so viele Verschärfungen geplant, dass Innenminister Wolfgang Sobotka in Feierlaune sein müsste. Praktisch alle Maßnahmen – der von ihm gewünschte Ausbau der Videoüberwachung, die Einführung eines elektronischen Kennzeichenerfassungssystems der Asfinag und der Neuanlauf bei der Vorratsdatenspeicherung – wurden ins Paket aufgenommen.

Selbst die Fußfessel für sogenannte Gefährder kommt trotz Bedenken von Experten – wenngleich nun doch Gerichte eingebunden werden. Selbst Sebastian Kurz' Forderungen wurden im Schnelldurchgang erfüllt: Im öffentlichen Raum wird die Vollverschleierung "untersagt". Bei uniformierten Exekutivbeamten sowie bei Richtern und Staatsanwälten soll darauf geachtet werden, "dass bei Ausübung des Dienstes dieses Neutralitätsgebot gewahrt wird".

Wo sind die SPÖ-Positionen?

Bei Durchsicht des 35-seitigen Programms drängt sich die Frage auf, wo eigentlich SPÖ-Positionen zu finden sind. Am ehesten kann Kern noch die "Beschäftigungsaktion 20.000" für sich reklamieren – aber das Arbeitsmarktpaket umfasst auch Punkte, die der ÖVP ein Anliegen sind. Die von Kern vor Monaten einmal erhobenen Forderungen wie eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer oder eine Wertschöpfungsabgabe sind nicht im Arbeitsprogramm enthalten. Schon bei seinem "Plan A" hat der Regierungschef nicht allzu sehr darauf gedrängt.

Dass Kern bei der Präsentation des Programms auf Bedenken innerhalb der SPÖ zum Thema Sicherheit und Integration einging, zeigt, dass er hier noch erhebliche Überzeugungsarbeit leisten wird müssen. Er rechtfertigte sich auch dafür, dass seine Partei dem Vollverschleierungsverbot zugestimmt hat. Der SPÖ-Chef wird Erklärungsbedarf haben, wird aber für sich das große Ganze beanspruchen.

Die Digitalisierungsbemühungen in Schulen und die Bekämpfung der sogenannten kalten Progression, die vielen zugutekommen werden, sind Themen, deren Umsetzung im Interesse beider Parteien liegt – und die sich auch gut in der Öffentlichkeit verkaufen lassen.

Konkreter Zeitplan

Neu ist, dass es einen konkreten Zeitplan zur Umsetzung gibt – und Minister, die sich per Unterschrift zur Mitarbeit verpflichtet haben. Die Landeshauptleute, die in diesem Land eine gewichtige Rolle spielen, waren über die Parteigremien eingebunden. Aber ob Politiker wie der ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka, der im Gegensatz zu seinem SPÖ-Amtskollegen Andreas Schieder nicht direkt in die Verhandlungen eingebunden war, das Ergebnis auch wirklich mittragen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Die Kosten werden mit vier Milliarden Euro beziffert. 2,8 Milliarden sollen durch Einsparungen und Umschichtungen aufgebracht werden. Der Rest, also 1,2 Milliarden Euro, soll sich durch die anziehende Konjunktur quasi selber finanzieren – was auf ein erhebliches Maß an Prinzip Hoffnung schließen lässt.

Das Arbeitsprogramm umfasst viele kleine und größere Schritte. Nach Jahren des Stillstands zeigt diese Koalition zumindest den Willen, die restliche Legislaturperiode noch für das zu nützen, wofür sie angetreten ist: etwas zu arbeiten. Dass all das hält, ist nicht garantiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bald Neuwahlen gibt, ist deutlich geringer als noch vor dem Verhandlungsmarathon. (Alexandra Föderl-Schmid, 30.1.2017)