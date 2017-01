Federer: "Will noch einige Jahre spielen"

foto: apa/afp/khan

Der Coup von Melbourne soll nach Möglichkeit nicht sein letzter in diesem Jahr sein. Seine größten Chancen bei den verbleibenden drei Majors rechnet er sich in Wimbledon aus, wo er bereits siebenmal triumphiert hat. "Da habe ich die beste Chance, aber auch bei den US Open habe ich eine gute Möglichkeit", sagte Federer, fügte aber an: "Jetzt will ich aber erst einmal diesen Triumph genießen." (sid, 30.1.2017)