Coach Gretzky führte Metropolitan-Team zum All-Star-Sieg

Eine Million Dollar Preisgeld für die von den Superstars Crosby und Owetschkin angeführte Auswahl

Los Angeles – Die Eishockey-Legende Wayne Gretzky hat am Sonntag die Auswahl der Metropolitan Division in den All-Star-Games der NHL als Coach zum Sieg geführt. Das Team mit den Superstars Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) und Alexander Owetschkin (Washington Capitals) bezwang im Finale in Los Angeles die Stars der Pacific Division 4:3.

Nachdem die Metropolitan-Auswahl zur Pause – es wurden zweimal zehn Minuten mit drei gegen drei gespielt – noch 2:3 zurückgelegen war, drehten Cam Atkinson (15.) von den Columbus Blue Jackets und der für die Philadelphia Flyers spielende Wayne Simmonds (16.) die Partie mit zwei Toren innerhalb von fünf Sekunden. Im Halbfinale hatten Crosby und Co. 10:6 gegen das Team der Atlantic Division gewonnen.

Der 28-jährige Kanadier Simmonds, der wie Atkinson insgesamt drei Tore erzielte, wurde als wertvollster Spieler ("MVP") der Veranstaltung ausgezeichnet. Crosby und Owetschkin hatten im Halbfinale jeweils einen Treffer und Assist beigesteuert.

Der 56-jährige Kanadier Gretzky gab nur deshalb sein Comeback an der Bande, weil John Tortorella, der Trainer der Columbus Blue Jackets, aus familiären Gründen kurzfristig abgesagt hatte. Gretzky, der beste Spieler der NHL-Geschichte, hatte von 2005 bis 2009 die Phoenix Coyotes gecoacht. Als Belohnung für den Sieg gab es einen Scheck in Höhe von einer Million US-Dollar (936.241,93 Euro) für die Metropolitan-Auswahl.

Ergebnisse von den All-Star-Games der National Hockey League (NHL) am Sonntag in Los Angeles (ohne österreichische Beteiligung) – Halbfinale: Team Atlantic – Team Metropolitan 6:10, Team Pacific – Team Central 10:3; Finale: Team Pacific – Team Metropolitan 3:4. Ein Spiel dauerte jeweils 20 Minuten (2 x 10), gespielt wurde drei gegen drei. In den elf Spieler umfassenden Kadern der Auswahlen standen je zwei Tormänner, drei Verteidiger und sechs Stürmer. (APA, 30.1.2017)