Dritter Masters-Sieg en suite für van Gerwen

Suljovic unterlag dem niederländischen Weltmeister im Viertelfinale

Milton Keynes – Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat seinen nächsten Turniersieg gefeiert. Der 27-jährige Niederländer gewann am Sonntagabend in Milton Keynes zum dritten Mal in Folge das Masters. Im Finale setzte sich "Mighty Mike" gegen den schottischen Vizeweltmeister Gary Anderson mit 11:7 Legs durch. Damit schraubte der Weltranglistenerste seine Rekordmarke auf 27. Turniersiege innerhalb eines Jahres.

Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic war erstmals beim Masters der Top 16 der Weltrangliste dabei. Der 44-jährige Vizeeuropameister aus Wien feierte einen klaren 10:4-Auftaktsieg gegen den Niederländer Jelle Klaasen. Im Viertelfinale unterlag der Weltranglisten-Achte dann van Gerwen mit demselben Ergebnis. (APA; 30.1.2017)