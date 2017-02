Die unglaubliche Geschichte eines Iraker der den Oregon Megabucks Jackpot knackte

M.M der in Baghdad zu Hause ist spielte seit einigen Monaten internationale Lotterien online auf theLotter als er im August 2015 bemerkte, dass er den Oregon Megabucks Jackpot knackte und 6.4$ Millionen gewann. Der Gewinner fuhr gerade mit seinem Auto als er einen erfreuchlichen Anruf von einem Mitarbeiter des theLotters bekam. "Ich war richtig geschockt" sagte M.M in einem Interview.

Wer kann spielen

Ein richtiges Lotto Fieber brach aus als im Januar 2016 der US Powerball Jackpot auf unglaubliche 1.59$ Milliarden anstieg. Powerballs rekordbrechender Jackpot regte viele zum Träumen an. Viele beließen es jedoch beim Träumen, denn wer kann schon bei der US Powerball mitspielen wenn man in Mitteleuropa lebt? Dank des theLotters wirklich jeder!

Wie es funktioniert

Die Idee ist einfach erklärt: Sagen wir Sie haben einen Cousin in New York und bitten ihn für Sie einen Lotto Tippschein in Ihrem Namen einzukaufen. Lotto Kurierdienst Service funktionieren nach dem gleichen Prinzip und kaufen in Ihrem Namen original Tippscheine ein.

Warum theLotter

theLotter wurde 2002 ins Leben gerufen und hat aktuell Büros in über 20 verschiedenen Ländern auf der Welt und mehr als 49 internationale Lotterien im Sortiment. Der Kurierdienst hat in den 15 Jahren des Bestehens über 55$ Millionen an Gewinnen an über 2 Millionen Gewinner ausbezahlt.

Und noch etwas: der weltweit größte Jackpot ist aktuell der US Powerball mit 229$ Millionen im Pot und Sie haben noch Zeit um einen Tippschein aufzugeben und zu gewinnen!