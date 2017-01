Armee meldete schwerste Kämpfe in der Ostukraine seit Mitte Dezember

Trotz Vereinbarung schweres Gerät an der Front – Separatisten bei Offensive auf Awdijiwka zurückgeschlagen

Kiew – Bei neuen Kämpfen in der Ostukraine sind nach Angaben der ukrainischen Armee fünf Soldaten getötet und rund zehn weitere verletzt worden. Bei den schwersten Kämpfen seit Mitte Dezember hätten prorussische Separatisten zweimal versucht, die Frontstadt Awdijiwka bei der Separatistenhochburg Donezk einzunehmen, seien aber zurückgeschlagen worden, teilte die Armee am Montag mit.

Zum Einsatz kamen neben schwerer Artillerie auch Mehrfachraketenwerfersysteme. Eine vereinbarte Waffenruhe sieht den Abzug solchen Geräts von der Front vor. Bereits am Sonntag hatte die ukrainische Armee über einen Angriff auf die Stadt berichtet. Die Rebellen hätten versucht, die Frontstadt von der Stromversorgung abzuschneiden.

In der Stadt Makijiwka wurde nach Angaben der Aufständischen eine Frau durch Artilleriebeschuss getötet, drei weitere Zivilisten verletzt. Unabhängige Bestätigungen lagen nicht vor.

Krisenherd Ukraine

Seit dem Ausbruch der Kämpfe um die von Separatisten kontrollierten Ostukraine 2014 sind nach UNO-Angaben etwa 10.000 Menschen durch die Gefechte getötet worden. Die Ukraine und die NATO werfen Russland vor, die Rebellen mit Waffen und Truppen zu unterstützen, was die Führung in Moskau dementiert. Die USA und die EU haben wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim sowie der Kämpfe in der Ostukraine Sanktionen gegen Russland verhängt.

Der neue amerikanische Präsident Donald Trump hat betont, er strebe bessere Beziehungen zu Russland an. Ob er dafür auch Sanktionen gegen Russland aufheben wird, hat er bisher im vagen gelassen. Zu Mittag wird der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu Gesprächen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt erwartet (APA/Reuters, 30.1.2017)