Was lief vor 30 Jahren in Ihrem Kassettenrekorder?

Kaum ein Lied kam ohne Synthesizer aus, die Sänger trugen Föhnfrisuren und Schulterpolster, die 80er-Jahre gingen in ihr letztes Drittel. Welche Kasetten haben Sie im Jänner 1987 gerne gehört?

"Keine Sterne in Athen, stattdesssen Schnaps in Sankt Kathrein". So desillusioniert klang Stefan Remmler in seinem Lied, das es bis auf Platz 2 der Austria Top 40 schaffen sollte. Kein Wunder, beschreibt er doch den gemeinsamen Urlaub als finalen Sargnagel einer Beziehung.

Es war der Jänner 1987. Boris Becker scheiterte überraschend im Achtelfinale der Australian Open, Michail Gorbatschow verkündete die beabsichtigte Perestroika der UdSSR und Österreich sollte zum letzten Mal für 30 Jahre einen derartig kalten Winter erleben.

Unterschiedlich gut gealterte Songs

Es war auch das Monat in dem die – zu dem Zeitpunkt bereits seit mehr als 20 Jahren bestehende – Band "Status Quo" mit ihrem Anti-Kriegslied "In the Army Now" wochenlang die österreichischen Charts dominierte. Doch das österreichische Publikum wusste auch Liebesballaden zu schätzen. So schmachtete die deutsche Band "Mixed Emotions" der braunäugigen Maria im Song "You Want Love" hinterher.

fritz51319 "I can see it in your smile: you want love babe, you need it so badly and I need it too."

Und auch die österreichische Band "Contact" feierte mit der Ballade "Schwarze Madonna" im Jänner 1987 den größten Hit ihrer Karriere. Der kalte Blick, der Kuss im Neonlicht, das durch die besungene Madonna entfachte Feuer hat die Musiker zu ihrem Lied und auch zu einem grandiosen Video inspiriert.

konrad kleemayr Österreichisches Nachtleben im Jahr 1987: Glücksspiel, Bauchtanz, und sehr viel Rauch.

Die Pet Shop Boys machten in ihrem "Suburbia", inspiriert von den Aufständen im Londoner Stadtteil Brixton, die Langeweile und Hoffnungslosigkeit einer Vorstadtjugend zum Thema. Um einiges fröhlicher ging es da bei Albano und Romina Power zu. Mit "Sempre Sempre" hielten sie sich bereits seit Wochen in den österreichischen Charts, ebenso wie "Modern Talking" mit "Geronimo's Cadillac". Zum Glück bleiben manche Lieder nicht für sempre. Was soll man sagen, es waren eben die 80er Jahre. Einen gut gealterten Partysong steuerten noch die Bangles mit "Walk like an Egyptian" bei.

thebanglesvevo

Jänner 1987 – Ihre Lieder?

Welches Lied ist für Sie stark mit dieser Zeit verbunden? Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Hören Sie heute noch das eine oder andere Lied aus dem Winter 1987? (aan, 31.1.2017)