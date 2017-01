Nintendo-Switch-Spezifikationen: Akku fest verbaut, kein LAN-Port, kein 4K

Nintendo veröffentlicht fast alle Details zur kommenden Spielkonsole

Nintendo hat die Spezifikationen zur kommenden Spielkonsole Switch veröffentlicht. Die Informationen umfassen die allgemeinen Dimensionen des Geräts genauso wie Details zu den Anschlüssen und der Wartung. Hierbei sticht heraus, dass sich der Akku der Konsole nicht selbst tauschen lässt, sondern die Konsole bei einem Schaden eingeschickt werden muss und man einen "kostenpflichtigen Service" in Anspruch nehmen kann. Wie schon bei der Wii U verbaut Nintendo auch bei der Dockingstation der Switch keinen LAN-Port. Wer online spielen möchte, kann sich per Wifi verbinden oder einen USB-Adapter erwerben.

Angepasster Prozessor

Auch in der offiziellen Spezifikationsliste gibt es weiterhin keine genauen Informationen zu den verbauten Rechenchips. Hier wird lediglich von einem "angepassten NVIDIA Tegra-Prozessor" gesprochen. Bestätigt werden hingegen die Darstellungsoptionen auf dem Handheld und dem Fernseher. Auf dem 6,2 Zoll großen, kapazitiven Touchscreen werden Inhalte mit 720p ausgegeben. Über die Dockingstation können Games mit maximal 1080p und 60 fps auf externen Monitoren oder Fernsehern angezeigt werden. Entgegen vorangegangener Gerüchte, scheinen auch Videoinhalte nicht mit höherer 4K-Auflösung nicht unterstützt zu werden. Nintendos Prioritäten scheinen allerdings sowieso auf Games zu liegen. Wie berichtet, wird es zum Start der Konsole keinerlei Video-Anwendungen oder Streamingdienste für die Switch geben.

Alle weiteren Spezifikationen finden Sie in der folgenden Übersicht:

Größe: 102 mm x 239 mm x 13,9 mm (mit angeschlossenen Joy-Con)

Hinweis: 28,4 mm an der dicksten Stelle, von der Spitze der Control Sticks zu den Z-Tasten.



Gewicht: Ca. 297 g (Mit angeschlossenen Joy-Con: 398 g)



Bildschirm: Kapazitiver Touchscreen / 6,2-Zoll-LCD / Auflösung: 1280 x 720



CPU/GPU: Angepasster NVIDIA Tegra-Prozessor



Systemspeicher: 32 GB (Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert.)



Kommunikationsfunktionen: WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac konform) / Bluetooth 4.1 (nur im TV-Modus – eine kabelgebundene LAN-Verbindung ist durch kommerziell verfügbare, kabelgebundene LAN-Adapter möglich)



Video-Output: Maximale Auflösung: 1920 x 1080, 60 fps (Hinweis: Output via HDMI-Kabel im TV-Modus. Im Tisch-Modus und Handheld-Modus ist die maximale Auflösung 1280 x 720, was der Bildschirmauflösung entspricht.)



Audio-Output: Lineares PCM 5.1 (Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus.)



Lautsprecher: Stereo



USB-Anschluss: USB Type-C (Zum Laden des Akkus oder zum Verbinden mit der Nintendo Switch-Station)



Kopfhörer- / Mikrofonanschluss: Stereo-Output



Kartenschlitz: Nur für Nintendo Switch-Softwarekarten.



microSD Card-Steckplatz: Kompatibel mit Speicherkarten vom Typ microSD, microSDHC und microSDXC. (Hinweis: Um microSDXC-Speicherkarten zu verwenden, muss über das Internet ein Update vorgenommen werden.)



Sensoren: Beschleunigungssensor / Gyrosensor / Helligkeitssensor



Betriebsumgebung: Temperatur: 5 – 35°C / Feuchtigkeit: 20 – 80 %



Interner Akku: Lithium-Ionen-Akku / Akkukapazität: 4310 mAh (Hinweis: Der interne Akku kann nicht entfernt werden. Es ist geplant, über unseren Nintendo Service einen kostenpflichtigen Service zum Austausch von Akkus anzubieten.)



Akkulaufzeit: Die Akkulaufzeit kann mehr als sechs Stunden betragen, hängt jedoch von der verwendeten Software und den Anwendungsbedingungen ab. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" kann beispielsweise mit einer Akkuladung etwa drei Stunden lang gespielt werden.



Ladezeit: Ca. 3 Stunden (Hinweis: So lange dauert es, die Konsole aufzuladen, während sie sich im Standby-Modus befindet.)

(zw, 30.1.2017)