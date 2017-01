Roma unterliegt, Juve zieht weg

2:3 der Hauptstädter bei Sampdoria nach zweimaliger Führung

Turin/Rom – Juventus Turin hat am Sonntag seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A ausgebaut. Der Titelverteidiger siegte in Sassuolo 2:0 (2:0), während der erste Verfolger AS Roma bei Sampdoria Genua mit 2:3 (1:1) unterlag. Die zweitplatzierten Römer liegen damit bereits sieben Verlustpunkte hinter Juventus.

Gonzalo Higuaín hatte die Alte Dame bereits in der neunten Spielminute in Führung gebracht und leitete auch das zweite Tor ein. Vollendet wurde die Aktion in der 26. Minute dann von Sami Khedira.

Der Traum der Römer vom ersten Scudetto seit 2001 könnte dagegen bereits ausgeträumt sein. Dabei schienen die Gäste in Genua nach einem Tor von Edin Dzeko in der 66. Minute zum 2:1 auf gutem Weg. Doch Sampdoria drehte durch Patrik Schick (71.) und Luis Muriel (73.) das Spiel um. Roms erste Führung durch Bruno Peres (5.) hatte Dennis Praet (21.) egalisiert. (red, 29.1. 2017)