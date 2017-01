Zehntausende Österreicher dürfen derzeit wohl nicht in USA einreisen

Allein den mehr als 30.000 Österreichern mit iranischem Doppelpass droht Abweisung bei der Einreise – Österreichischer Pass hilft ihnen dabei wohl nicht

Wien – Zehntausende Österreicher mit Migrationshintergrund sind von dem US-Einreisestopp für Staatsbürger von sieben muslimischen Staaten betroffen. Allein die Zahl der iranischstämmigen Personen werde auf 30.000 bis 35.000 geschätzt, sagte Außenamtssprecher Thomas Schnöll der APA am Sonntag auf Anfrage. Man könne "davon ausgehen, dass praktisch alle auch die iranische Staatsbürgerschaft haben, weil sie diese nicht verlieren".

Unklar, wie USA reagieren

Diese Personen könnten zwar versuchen, bei der Einreise in die USA ihren österreichischen Pass vorzuweisen. "Wie die USA damit umgehen, können wir nicht einschätzen", räumte Schnöll ein.

Schon bisher wurden Österreicher, die auch die Staatsangehörigkeit des Irak, des Iran, des Sudan oder Syriens besitzen, bei der Einreise in die USA diskriminiert. Sie konnten laut einer schon unter US-Präsident Barack Obama erlassenen Regelung nicht vom visafreien Reisen unter dem ESTA-System profitieren, sondern mussten formell einen Sichtvermerk beantragen.

Regierung: "Kein Chaos"

Das US-Präsidialamt hat das umstrittene Einreiseverbot indes verteidigt. Am Samstag seien in die USA 325.000 Menschen eingereist, von denen 109 festgenommen worden seien, sagte Stabschef Reince Priebus am Sonntag im Sender NBC. "Das war kein Chaos." Es gebe nur ein paar Dutzend Menschen, die noch festgehalten würden.

Scharfe Kritik

Zahlreiche internationale Politiker übten scharfe Kritik an dem Muslim-Bann. "Das berechtigte Engagement gegen Terror und Islamismus darf nicht dazu führen, dass Religionsgemeinschaften und ganze Staaten unter Generalverdacht gestellt werden", teilte Außenminister Sebastian Kurz mit. Ähnlich hatte sich zuvor die deutsche Kanzlerin Angela Merkel geäußert, die ihre Bedenken Trump auch in einem Telefongespräch am Samstag zur Kenntnis brachte. Dabei hatte sie den US-Präsidenten auch auf humanitäre Verpflichtungen gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention hingewiesen. (red, APA, 29.1.2017)