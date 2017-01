Kraft und Fettner in Willingen auf dem Podest

Österreicher auf Platz zwei und drei nur ganz knapp hinter Lokalmatador Wellinger – Hayböck, Schlierenzauer Sechster und Siebenter

Willingen – Der Deutsche Andreas Wellinger hat am Sonntag in Willingen den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der 21-Jährige gewann vor eigenem Publikum nach Sprüngen auf 147,5 und 135,0 m mit 242,3 Punkten hauchdünn vor den ÖSV-Adlern Stefan Kraft (242,0) und Manuel Fettner (241,0). Ein starkes Teamergebnis der Österreicher komplettierten Michael Hayböck und Gregor Schlierenzauer auf den Rängen sechs und sieben.

Der polnische Seriensieger und Weltcupleader Kamil Stoch musste sich nach zuletzt vier Siegen en suite mit dem fünften Platz begnügen. Der norwegische Halbzeitführende Daniel-Andre Tande fiel in der Entscheidung auf Rang vier zurück.

Die weiteren Österreicher landeten in Andreas Kofler und Markus Schiffner an der 16. bzw. 29. Stelle. (red, 29.1.2017)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Willingen:

1. Andreas Wellinger (GER) 242,3 Punkte (147,5 m/135,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 242,0 (148,5/135,5)

3. Manuel Fettner (AUT) 241,0 (144,5/136,0)

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 240,3 (149,5/134,0)

5. Kamil Stoch (POL) 232,9 (145,0/135,0)

6. Michael Hayböck (AUT) 225,9 (135,5/145,5)

7. Gregor Schlierenzauer (AUT) 222,5 (141,5/135,0)

8. Jurij Tepes (SLO) 221,1 (142,0/125,5)

9. Peter Prevc (SLO) 218,5 (137,5/142,5)

10. Piotr Zyla (POL) 216,2 (138,0/131,0)

11. Jewgenij Klimow (RUS) 214,8 (132,5/140,0)

12. Andreas Stjernen (NOR) 209,5 (135,0/133,0)

13. Maciej Kot (POL) 207,1 (133,0/135,0)

14. Dawid Kubacki (POL) 206,3 (135,0/136,0)

15. Jan Ziobro (POL) 203,3 (143,5/127,0)

16. Andreas Kofler (AUT) 201,5 (134,0/130,5)

17. Denis Kornilow (RUS) 201,4 (136,0/134,5)

18. Markus Eisenbichler (GER) 200,1 (133,0/129,5)

19. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 199,9 (138,5/132,0)

20. Stephan Leyhe (GER) 199,6 (133,5/134,0)

21. Janne Ahonen (FIN) 198,4 (132,0/129,5)

22. Anders Fannemel (NOR) 195,2 (138,0/127,5)

23. Richard Freitag (GER) 194,7 (133,0/121,0)

24. Robert Johansson (NOR) 193,3 (133,5/128,5)

25. Domen Prevc (SLO) 187,5 (133,0)

26. Johann Andre Forfang (NOR) 184,5 (138,5/124,0)

27. Jernej Damjan (SLO) 178,9 (133,5/118,5)

28. Cene Prevc (SLO) 170,6 (131,5/119,5)

29. Markus Schiffner (AUT) 170,3 (134,0/115,5)

30. Tom Hilde (NOR) 165,8 (137,0/113,0)

Nicht im Finale:

Daniel Huber (AUT/33.)