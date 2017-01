Syrische Armee verkündet Rückeroberung von Wadi Barada bei Damaskus

Region von zentraler Bedeutung für Trinkwasserversorgung der Hauptstadt

Damaskus – Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben die seit Jahren besetzte Region Wadi Barada erobert und damit die Wasserversorgung von Damaskus gesichert. Die Armee habe "ihre Mission erfüllt, indem sie die Sicherheit und Stabilität in den Orten von Wadi Barada wiederhergestellt hat", zitierte das syrische Staatsfernsehen am Sonntag aus einer Erklärung des Militärs.

Die Region befindet sich 15 Kilometer nordwestlich von Damaskus, durch sie fließt der Barada-Fluss in die syrische Hauptstadt. Vor einem Monat hatten erbitterte Kämpfe um das Gebiet begonnen, über das die Armee 2012 die Kontrolle verloren hatte. In der Folge war die syrische Hauptstadt seit dem 22. Dezember von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

In Syrien herrscht seit fast sechs Jahren Bürgerkrieg. In den vergangenen Monaten hatten die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad wichtige Erfolge über die Aufständischen erzielt wie etwa die Rückeroberung von Aleppo. Vor einer Woche nahmen die syrische Regierung und Rebellengruppen in der kasachischen Hauptstadt Astana indirekte Verhandlungen über eine Friedenslösung auf. Dabei wurden aber noch keine greifbaren Ergebnisse erzielt. (APA, AFP, 29.1.2017)