Barcelona nur 1:1 bei Betis Sevilla

Die Katalanen müssen sich in Andalusien mit einem Remis begnügen und hadern mit einem nicht gegebenen Treffer

Sevilla – Der FC Barcelona hat im Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel einen Rückschlag erlitten. Der Titelverteidiger erreichte am Sonntag auswärts gegen Betis Sevilla nur ein 1:1 und liegt damit nach Verlustpunkten gerechnet schon sieben Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Alexander Alegria hatte die Gastgeber in der 75. Minute in Führung gebracht, Luis Suarez gelang in der 89. Minute nur noch der Ausgleich für die Katalanen.

Barcelona haderte mit einem nicht gegeben Treffer. Wie TV-Bilder bewiesen, befand sich der Ball in der 77. Minute beim Stand von 0:1 aus Sicht der Katalanen klar über der Linie – dennoch wurde das Tor nicht gegeben.

Barca-Coach Luis Enrique gab sich nach dem Schlusspfiff diplomatisch. "Der Schiedsrichter benötigt technische Hilfe", meinte der spanische Ex-Teamspieler. Im Gegensatz zu England gibt es in Spaniens höchster Liga keine Torlinien-Technologie. (APA, 29.1.2017)