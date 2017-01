Tag fünf: Regierung verhandelt weiter über Arbeitsprogramm

Sechsserrunde zu Wirtschaftspolitik, Sicherheit, Integration und Bildung – und Fortbestand der Koalition

Wien – SPÖ und ÖVP haben Sonntagmittag die Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms wieder aufgenommen. Seit Mittwoch beraten die Regierungsspitzen in nächtlichen Sitzungen über ein neues Arbeitsprogramm bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2018 und den Fortbestand der Koalition. Ob es am Tag fünf der Gespräche zu einer Einigung kommt, war vorerst offen.

Am Sonntag geht es in der Sechserrunde mit Bundeskanzler Christian Kern, Kulturminister und Regierungskoordinator Thomas Drozda und Klubobmann Andreas Schieder auf SPÖ-Seite sowie Vizekanzler Mitterlehner, Hans Jörg Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer auf ÖVP-Seite um noch offene Details aus den einzelnen Themengruppen. Arbeit und Wirtschaft, Sicherheit und Integration, Bildung und Wissenschaft sowie Innovation und Start-ups dominierten in den vergangenen Tagen die Agenda der Verhandler.

Mitterlehner will Pressefoyer zurück

Vor allem bei Arbeitsmarkt, Sicherheit und Integration gab es zuletzt noch Gesprächsbedarf, war zu hören. Auch Finanzierung und Gegenfinanzierung des Gesamtpakets dürften am Sonntag noch einmal thematisiert werden.

Mitterlehner sieht die Bundesregierung bei ihren Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms "knapp vor dem Ziel". Die Regierung komme bei ihren Gesprächen "jetzt in die Phase, wo wir Ergebnisse feststellen und vorstellen sollten", sagte Mitterlehner am Sonntag vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde.

Man sollte die Zeit der Inszenierungen nun beenden und wieder ins Arbeiten kommen, erklärte der Vizekanzler. Mitterlehner möchte wie Kern wieder die Gemeinsamkeit in der Regierung betonen. Er werde Kern deshalb als einen Punkt auch die Wiedereinführung des Pressefoyers von Kanzler und Vizekanzler nach dem Ministerrat vorschlagen. Auch dies sei eine Möglichkeit "Gemeinsamkeit" zu zeigen, so Mitterlehner. Kern hatte das jahrzehntelange Ritual des gemeinsamen Auftritts nach der wöchentlichen Regierungssitzung im Vorjahr für beendet erklärt.

Unterschriftendissens

SPÖ-Verhandler Andreas Schieder sagte vor der Verhandlungsrunde am Sonntag, dass unter anderem noch ein paar Punkte bei Arbeitsmarkt, Sicherheit und Integration offen seien. Über Kosten und Finanzierung des geplanten Pakets wisse man inzwischen Bescheid. "Wenn es zügig weitergeht, dann ist man heute fertig, wenn es noch längeren Diskussionsbedarf gibt, dann wird es wieder spät werden", sagte der SPÖ-Klubobmann.

Schieder unterstützte darüber hinaus Kerns Vorgabe, dass alle Minister von beiden Parteien das Arbeitsabkommen unterzeichnen sollen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte am Samstag ja schon erklärt, dass er seine Unterschrift nur unter sein ausgearbeitetes Kapitel setzen werde und "unter sonst nichts". (APA, 29.1.2017)