Vojta und Bendrat laufen EM-Limit

Wiener und Salzburgerin bei Hallentitelkämpfen in Belgrad dabei

Wien – Mittelstreckenläufer Andreas Vojta und Hürdensprinterin Stephanie Bendrat haben am Samstag beim Leichtathletik-Meeting im Ferry-Dusika-Stadion in Wien das Limit für die Hallen-EM Anfang März in Belgrad geschafft. Der Wiener Vojta belegte über 1.500 m in 3:43,44 Minuten Rang drei.

Bendrat wurde im Finale über 60 m Hürden in 8,26 Sekunden ebenfalls Dritte. Die geforderte EM-Norm von 8,24 hatte die Salzburgerin bereits im Vorlauf in 8,15 deutlich unterboten. (APA, 28.1. 2017)