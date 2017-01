Österreichs Quartett schiebt sich im zweiten Durchgang von Rang drei nach vorne, Deutschland auf Platz drei

Willingen – Die ÖSV-Skispringer haben in Willingen im Weltcup-Teambewerb hinter Polen Platz zwei belegt. Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Stefan Kraft fehlten am Samstag 12,3 Punkte auf die siegreiche Equipe. Rang drei ging 8,5 Zähler hinter dem österreichischen Quartett an Gastgeber Deutschland. (28.1. 2017)