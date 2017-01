Abdankungsbrief von britischem König Georg III. veröffentlicht

350.000 digitalisierte Seiten aus dem königlichen Archiv in Windsor zugänglich gemacht

London – Ein Abdankungsbrief des britischen Königs George III. aus dem Jahr 1783 ist jetzt im Internet abrufbar. Das Dokument des Monarchen aus dem Haus Hannover gehört zu den 350.000 digitalisierten Seiten aus dem königlichen Archiv in Windsor, die am Samstag über ein neues Online-Portal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

In dem während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs geschriebenen Brief teilt der König mit, er wolle sich nach seiner Abdankung nach Hannover zurückziehen. Der Brief wurde während einer politischen Krise im März 1783 verfasst, aber nie genutzt. Die Online-Sammlung des Georgian Papers Programme enthält zudem weitere Privatdokumente von George III. und seiner Frau Charlotte.

Historischen Erkenntnissen zufolge soll der Monarch an einer Geisteskrankheit gelitten haben, weswegen er in Geschichtsbüchern häufig als "Mad King George" bezeichnet wird. Während seiner Regierungszeit lösten sich die amerikanischen Kolonien von ihrer britischen Herrschaft. (APA, 28.1.2017)