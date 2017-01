Eine weitere Person schwer verletzt

Innsbruck – Der Brand in einem Studentenwohnheim im Innsbrucker Stadtteil Pradl hat am Samstag eine Tote und eine Schwerverletzte gefordert. Das Feuer war gegen 11.15 Uhr im ersten Obergeschoß des Hauses in der Defreggerstraße ausgebrochen. Die Ursache war vorerst unklar. (APA, 28.1.2017)