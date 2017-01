Großbritannien will vor EU-Austritt von CETA profitieren

London setzt auch nach Brexit auf gute Handelsbeziehungen mit Kanada

London – Großbritannien will vor dem Ausscheiden aus der Europäischen Union das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada dazu nutzen, die Handelsbeziehungen zu seiner ehemaligen Kolonie zu verbessern. Handelsminister Liam Fox sagte am Freitag im kanadischen Montreal, solange Großbritannien EU-Mitglied sei, werde die Regierung in London die "vollständige Ratifizierung" von CETA unterstützen.

Auch wenn die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten dem CETA-Abkommen bis zum Brexit nicht zugestimmt haben sollten, wäre das Abkommen ein guter Ausgangspunkt für die künftige gute Zusammenarbeit zwischen London und Ottawa, sagte Fox in einer Rede.

Warnung vor "gefährlichen Zollschranken"

Er warnte zugleich vor dem "weltweit zunehmendem Protektionismus" und erinnerte daran, dass Großbritannien mit seinen Verbündeten wie Kanada daran arbeite, "gefährliche Zollschranken" abzubauen. Die Dreierallianz zwischen Kanada, den USA und Großbritannien sei wichtig "nicht nur für den eigenen Wohlstand, sondern auch für die Stabilität einer auf Freihandel beruhenden Weltwirtschaft".

Die EU und Kanada hatten das Freihandelsabkommen CETA im vergangenen Oktober formal unterzeichnet. Damit das Abkommen vollständig rechtskräftig wird, müssen aber noch die nationalen Parlamente der 28 EU-Mitgliedstaaten ihre Zustimmung geben.

Da Großbritannien mit dem Brexit nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt verlassen will, ist das Land künftig verstärkt auf Handelspartner außerhalb der EU angewiesen. Premierministerin Theresa May hatte am Freitag bei einem Besuch beim neuen US-Präsidenten Donald Trump für ein von London angestrebtes bilaterales Handelsabkommen mit den USA geworben.

EU will Agrarsubventionen kürzen

Die EU will indes die Subventionen an die Agrarbetriebe wegen des britischen Austritts aus der Union kürzen, berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Samstag. Der Brexit werde das Agrarbudget drei Milliarden Euro im Jahr kosten, sagte demnach der irische Agrarkommissar Phil Hogan. Deshalb werde man bei der nächsten Reform der EU-Agrarpolitik die Subventionen kürzen.

Stärker profitieren sollten nach seinen Worten die Bauern, die nachhaltig produzieren. "Wir müssen mehr für Umwelt und Klimaschutz tun." Wenn Bauern direkte Subventionen erhalten wollten, müssen sie dabei helfen, mehr für das Gemeinwohl zu tun. Dabei sollten größere Agrarbetriebe weniger öffentliches Geld erhalten. "Wir müssen Wege finden, mehr Geld an kleinere und mittlere Höfe zu leiten." (APA, Reuters, 28.1.2017)