Serena Williams holt 23. Major-Titel für die Ewigkeit

Die 35-Jährige besiegt im Finale von Melbourne ihre Schwester Venus in zwei Sätzen und ist alleinige Rekordhalterin

Serena Williams hat zum siebten Mal die Australian Open gewonnen und sich mit ihrem insgesamt 23. Grand-Slam-Titel zur alleinigen Major-Rekordhalterin der Open Era gekrönt. Die 35-Jährige aus den USA gewann das Finale von Melbourne mit 6:4, 6:4 gegen ihre Schwester Venus, überflügelte in der "ewigen" Bestenliste Steffi Graf (22 Grand-Slam-Erfolge) und löst ab Montag Angelique Kerber wieder als Nummer eins der Weltrangliste ab.



Nach 1:22 Stunden verwandelte die an Position zwei gesetzte Serena Williams vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Rod-Laver-Arena ihren ersten Matchball und ist mit 35 Jahren und 125 Tagen die bislang älteste Major-Gewinnerin der Geschichte. Für ihren Triumph kassierte sie ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro. Kerber hatte nach ihrem Triumph bei den US Open in New York 19 Wochen an der Spitze des WTA-Rankings gestanden, in Melbourne schied sie im Achtelfinale aus.

Das Frauen-Finale im Melbourne Park war das "älteste" Endspiel in der Open Era (seit 1968) – gemessen am kombinierten Alter der beiden Williams-Schwestern, es war allerdings eines der schwächeren der jüngeren Vergangenheit. Die Daphne-Akhurst-Trophäe wurde von der zweimaligen Australian-Open-Siegerin und gebürtigen Tschechin Hana Mandlikova überreicht. (sid, 28.1.2017)