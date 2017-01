Koalition: Am Samstag wird abgerechnet

Finanzministerium legt Kostenschätzung für alle Maßnahmen vor – Schelling drängt auf Einsparungen

Wien – Schön langsam gehen die Verhandlungen zur Überarbeitung des Koalitionsprogramms ins Finale. Am Samstagvormittag hat die Sicherheitsgruppe ab 7.00 Uhr getagt, am späteren Nachmittag kommen dann wieder die Chefverhandler rund um Kanzler und Vizekanzler zusammen.

"Inhaltlich sind die wesentlichen Punkte diskutiert und vorbereitet. Da gibt es wenig Diskrepanzen. Der ganz große kritische Punkt ist jetzt die Gegenfinanzierung, und die Gegenfinanzierung kann nur durch Einsparungen erfolgen", sagte Finanzminister Hans Jörg Schelling am Samstag zur APA. Sein Haus rechnet nun alle bisher diskutierten Maßnahmen durch. Ein Abschluss ohne Gegenfinanzierungsmaßnahmen ist für Schelling jedenfalls nicht denkbar. "Die müssen hinein. Das ist eine Bedingung von mir."

Mehr Geld für Arbeitslose

Ein offenes Thema sind beispielsweise die Kosten für Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer, heißt es aus Verhandlerkreisen. Die SPÖ möchte die Förderungen für langzeitarbeitslose Menschen, die älter als 50 Jahre sind, ausbauen. Die Angebote in sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Projekten sollen ausgebaut werden (mehr dazu hier).

Für die ÖVP ist das "kein ideologisches Problem", wie es heißt. Man sei aber skeptisch, ob die Kosten- und Nutzenrechnung stimme. Die Schwarzen haben ihrerseits wieder eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen aufs Tapet gebracht. Dabei geht es um längere Wegzeiten oder die Frage, ob Arbeitslose mit betreuungspflichten Kindern Jobs im MIndestausmaß von 20 Wochenstunden (statt bisher 16) annehmen müssen. Konsens gibt es hier aber noch keinen.

Verwirrung um Sozialpartner

Etwas Verwirrung herrschte zuletzt bei der Frage der Arbeitszeitflexibilisierung. Zunächst war von einer Auslagerung an die Sozialpartner die Rede, was ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner dann wieder relativierte. Im Gespräch ist nun, dass die Sozialpartner noch ein halbes Jahr Zeit bekommen, selbst einen Vorschlag zu machen und dass dann, sollten diese zu keinem Ergebnis kommen, ein fertig vorliegender Gesetzesentwurf durch die Regierung umgesetzt wird. Es geht dabei, wie berichtet, um die Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden in Betrieben mit Gleitzeitmodellen. Im Gegenzug sollen die Mitarbeiter längere Freizeitblöcke konsumieren können.

Klar dürfte mittlerweile sein, dass es keinen gesetzlichen MIndestlohn geben wird, dass die Sozialpartner aber aufgefordert werden, die 1.500-Euro-Marke rasch flächendeckend zu erreichen. Festgeschrieben haben wollen die Roten auch, dass man sich in Brüssel für eine Lohnschutzklausel einsetzt. Zur Erinnerung: Die SPÖ hätte gerne, dass EU-Ausländer in Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit nur dann Jobs in Österreich annehmen dürfen, wenn das AMS keinen Inländer findet. Da dieses Thema ohnehin nicht national gelöst werden kann und sich in Brüssel keine Mehrheiten dafür abzeichnen, dürfte die ÖVP nichts dagegen haben, es als Ziel festzuschreiben – gleichzeitig mit dem Wunschm die Familienbeihilfe für EU-Ausländer zu indexieren.

Lohnnebenkosten senken

Weitgehend Konsens herrscht laut Verhandlern, dass es eine weitere Senkung der Lohnnebenkosten geben wird. Das endgültige Go gibt es aber auch hier erst, wenn die Gegenfinanzierung geklärt ist. Auch eine weitere Anhebung der Forschungsprämie (sie wurde erst Anfang 2016 von zehn auf zwölf Prozent angehoben) sowie weitere Investitionsanreize für Industriebetriebe und die Abschaffung der kalten Progression sind geplant.

Nun wieder die Sechserrunde

All diese Punkte wird die "Sechserrunde" bestehend aus Kern, Mitterlehner, den Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP) sowie SPÖ-Klubchef Andreas Schieder und Hans Jörg Schelling am Abend noch einmal durchgehen. Ein Abschluss noch am Samstag galt als eher unwahrscheinlich.

Kern, der ursprünglich ein Ultimatum bis Freitag gesetzt hatte, nahm zuletzt den Druck etwas heraus. Auch ein Ergebnis Anfang der kommenden Woche sei ausreichend, sagte er. Am Ende müssten aber alle Verhandler den Pakt auch unterschreiben, erklärte er – was Innenminister Wolfgang Sobotka aber am Samstag prompt ablehnte. Vorerst ist also weiter offen, ob die Koalition weitergeht oder ob es vorgezogene Neuwahlen gibt. (go, 28.1.2017)