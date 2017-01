Bundeskanzler Christian Kern hat an seinen Regierungspartner ÖVP ein Ultimatum gerichtet

Versuchen wir das irgendwie auf die Reihe zu kriegen: Bundeskanzler Christian Kern hat an seinen Regierungspartner ÖVP ein Ultimatum gerichtet, weil er

a) in Wirklichkeit Neuwahlen wollte, solange die Situation für ihn und die SPÖ noch halbwegs günstig ist; oder

b) die Volkspartei nur unter Druck setzen wollte, um endlich Resultate der Regierungsarbeit zu erzielen und den fatalen Eindruck zu beseitigen, dass sich diese Regierung auf nichts mehr einigen kann; oder

c) Kern beide Möglichkeiten alternativ in Betracht gezogen hat, als er sein Ultimatum aussprach, und situationsflexibel schaut, was halt dabei herauskommt.

Ein ziemliches Hasardspiel, aber nicht unlogisch angesichts einer ÖVP, in der die Befürworter einer weiteren Zusammenarbeit und diejenigen, die es schon nicht mehr erwarten können, die verhasste Koalition aufzukündigen, miteinander ringen.

Die vierte Möglichkeit, dass wieder ein hatscherter Kompromiss herausgekommen wäre und die ganze Sache in ein paar Wochen wieder losgeht, durfte man allerdings auch nicht außer Acht lassen. Dass Kern seine Israel/Palästina-Reise absagte, um über das Wochenende weiterverhandeln zu können, sprach aber wieder eher für die Ernsthaftigkeit des Vorgangs.

Kern ist jetzt jedenfalls einmal offensiv geworden und ins Risiko gegangen. (Hans Rauscher, 27.1.2017)