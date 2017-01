Historischer Kalender – 31. Jänner

1747 – Das Londoner Lock-Hospital, die erste Spezialklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten, wird eröffnet.

1817 – Im Theater an der Wien wird Franz Grillparzers Drama "Die Ahnfrau" uraufgeführt.

1917 – Deutschland verkündet den uneingeschränkten U-Boot-Krieg.

1962 – Kuba wird aus der Organisation Amerikanischer Staaten

1962 – Leopold Figl wird zum Landeshauptmann von Niederösterreich gewählt. Der ÖVP-Politiker war zuvor Bundeskanzler (1945-53), Außenminister (Staatsvertrags-Unterzeichner 1955) und Nationalratspräsident.

1972 – Karl Schranz wird vom Internationalen Olympischen Komitee von den XI. Olympischen Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen – wegen "Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen".

1977 – In Paris wird das Kunst- und Kulturzentrum "Georges Pompidou" eröffnet.

1977 – Die französische Archäologin Francoise Claustre und ihr Mann werden auf Intervention der libyschen Regierung von den Rebellen Hissene Habres im Tschad nach drei bzw. eineinhalb Jahren Geiselhaft freigelassen.

1982 – Auf der Salzburger Ellmau-Alm geraten 18 Teilnehmer eines Skikurses aus Berchtesgaden unter eine Lawine, zehn Jugendliche und drei Erwachsene sterben.

1992 – Erstmals in der Geschichte der UNO versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der 15 Mitglieder des Weltsicherheitsrats in New York zu einem Gipfeltreffen.

Geburtstage:

Franz Schubert, öst. Komponist (1797-1828)

Anna Pawlowa, russ. Ballerina (1882-1931)

Ferdinand Ebner, öst. Philosoph und Pädag. (1882-1931)

Peter Dornier, dt. Unternehmer (1917-2002)

Michael Degen, dt. Schauspieler/Regisseur (1932- )

Helke Sander, dt. Filmregisseurin (1937- )

Philip Glass, US-Komponist (1937- )

Derek Jarman, brit. Regisseur (1942-1994)

Todestage:

Friedrich Dibelius, dt. evang. Theologe (1880-1967)

Nils Fritiof Nilsson, schwed. Schriftst. (1896-1972)

Martin Held, dt. Schauspieler (1908-1992)

Mahendra, König von Nepal (1920-1972)

(APA, 31.1.2017)