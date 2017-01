TV- und Radiotipps für Sonntag, 29. Jänner

Edelweiß für Erni Mangold zum 90er, Django unchained, Der Pate, Superwelt, Martin Schulz bei Anne Will und .. bei Claudia Reiterer in "Im Zentrum"

11.05 DISKUSSION

ressestunde: Günther Platter Fragen an den Tiroler Landeshauptmann stellen Mario Zenhäusern (Tiroler Tageszeitung) und Brigitte Handlos (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Über den Wolken Nina Horowitz hebt Perlen aus dem ORF-Archiv: 1966 hießen Flugbegleiterinnen noch "Air-Hostessen", und auch sonst war noch manches anders in schwindelnden Höhen. Bis 13.30, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des europäischen Kulturmagazins: 1) Metropole: Sofia, Stadt im Wandel. 2) Retrospektive: 40 Jahre Centre Pompidou. 3) Comic: Nejib. 4) Atelier: Neo Rauch. 5) Actu: German Angst. Bis 17.30, Arte

18.15 GEBURTSTAG

Erni Mangold zum 90. Geburtstag: Edelweiß (Ö 2001, Xaver Schwarzenberger) Wenn man die Kammerschauspielerin nach ihrer persönlichen Lieblingsrolle in einem Film fragt, nennt sie am ehesten diesen. Zusammen mit Heinrich Schweiger spielt sie ein Ehepaar, das die eigene Nazi-Vergangenheit einholt. Um 19.50 Uhr folgt das Geburtstagsinterview mit Susanna Schwarzer Ich mach, was ich will. Bis 20.15, ORF 3

18.25 DOKUMENTATION

Österreich-Bild: Stinjacka Dusa – Auf der Suche nach der Stinatzer Seele Die Brüder Lukas, Willi und Peter Resetarits, die frühere Volksanwältin Terezija Stoisits, der Kabarettist Thomas Stipsits und der ehemalige 3sat-Kulturzeit-Moderator Ernst A. Grandits haben eines gemeinsam: Sie alle haben Wurzeln in der kleinen südburgenländischen Gemeinde Stinatz. Bis 19.00, ORF 2

20.15 KOPFGELDJÄGER

Django Unchained (USA 2012, Quentin Tarantino) Es ist 1858. Im Tiefen Süden der USA lebt Django Freeman (Jamie Foxx) als Sklave, der von seiner Frau Broomhilda (Kerry Washington) getrennt wurde. Dr. King Schultz (Christoph Waltz), Zahnarzt aus Düsseldorf, arbeitet seit einiger Zeit als Kopfgeldjäger. Um die Verbrecherbande Brittle Brothers zu erwischen, befreit er Django, der ihm helfen soll. Ein typischer Tarantino, bei dem man sich manchmal fragt, ob weniger nicht mehr gewesen wäre. Bis 22.45, ORF 1

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Lohengrin Aus Dresden mit Anna Netrebko, die darin ihr Debüt als Elsa gibt. Dirigent: Christian Thielemann, Regie: Christine Mielitz.

Bis 23.45, ORF 3

20.15 DER DON

Der Pate II (Godfather II, USA 1974, Francis Ford Coppola) Die Fortsetzung des Klassikers, und – welch Seltenheit – noch weit analytischer und genauer als der (brillante) Vorgänger. Die Abenteuer der Familie Corleone, in vollendeter Schauspielkunst dargestellt von Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall. Bis 23.30, Arte

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Können Sie Kanzler? Martin Schulz ist alleiniger Gast bei Deutschlands wichtigster TV-Talkerin. Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Kinder des Terrors – Wie groß ist die islamistische Gefahr? Claudia Reiterers Gäste: Konrad Kogler (Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit), Georg Bürstmayr (Rechtsanwalt), Kenan Güngör (Soziologe), Melisa Erkurt (Journalistin dasbiber), Shams Ul-Haq (Autor Die Brutstätte des Terrors). Bis 23.05, ORF 2

23.05 BEGEGNUNG

Superwelt (Ö 2015, Karl Markovics) Ulrike Beimpold hat in der Rolle der Supermarktangestellten Gabi Kovanda ein Aha-Erlebnis: Sie erfährt, wo Gott wohnt. Kaum zu glauben! Bis 0.30, ORF 2

23.30 DOKUMENTARFILM

El Mariachi Femenil Doris Dörrie begleitet in ihrem Film Mariachi-Frauen, die mit leidenschaftlicher Hingabe zur Musik die Grenzen und Probleme der mexikanischen Machogesellschaft überwinden wollen. Bis 0.55, Arte

23.35 MAGAZIN

Druckfrisch Denis Schecks Parade der Neuerscheinungen wird heute angeführt von T. C. Boyles Die Terranauten. Bis 0.00, ARD