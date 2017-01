TV- und Radiotipps für Samstag, 28. Jänner

Mit den Pinguinen in die Antarktis, Meryl Streep steht der Tod gut, Rosemary fürchtet sich mit dem Baby und noch einmal ins Dschungelcamp

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Geräteschuppen bewohnt? 2) Pizzeria abgebrannt. 3) Falsch versichert – nachgefragt. Bis 18.20, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Herbert Kraus und die Gründung der FPÖ Herbert Kraus gründete gemeinsam mit Viktor Reimann 1949 den Verband der Unabhängigen (VdU), der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das "Dritte Lager" in Österreich vertrat und die Vorgängerorganisation der heutigen FPÖ darstellte. Dokumentation von Gerhard Jelinek und Birgit Moser. Um 21.05 Uhr folgt die Dokumentation Die Geschichte des dritten Lagers, um 21.55 Uhr Tagebuch der Wende – das Jahr 2000, als die schwarz-blaue Regierung Österreich regiert. Bis 22.45, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Antarktis Es hüpfen die Pinguine, es hüpft das Herz: Auf dem Eis fängt Naturfotograf Vincent Munier bildgewaltig das Leben einer Kolonie von Kaiserpinguinen ein. Als Bioindikator spielt diese Pinguinart eine zentrale Rolle für das Verständnis der Umweltveränderungen im Südpolargebiet. Um 21.45 Uhr geht es weiter mit Antarktis – Leben am Limit. Bis 22.35, Arte

20.15 KONZERT

Zubin Mehta dirigiert Brahms Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur, op. 83 mit Rudolf Buchbinder am Klavier und den Wiener Philharmonikern. Um 21.05 Uhr reicht 3sat ein Porträt des Dirigenten nach. Um 22 Uhr folgt Beethovens Missa Solemnis, dirigiert von Nikolaus Harnoncourt. Die Aufführung aus dem Concertgebouw Amsterdam mit Marlis Petersen, Elisabeth Kulman, Werner Güra und Gerald Finley stammt von 2012. Bis 23.30, 3sat

20.15 ZERREISSPROBE

Der Tod steht ihr gut (USA 1992, Robert Zemeckis) Amerikanisches Major-Kino, das so sehr in sich und seiner Unabhängigkeit ruht, dass es sich Subversion leisten kann: Robert Zemeckis erzählt unter funktionaler Zuhilfenahme moderner Tricktechnik einen komischen Albtraum ewiger kalifornischer Jugend und maßgeschneiderter Schönheit. Bruce Willis, blässlich, als überforderter Schönheitschirurg zwischen der hysterischen Meryl Streep und einer im wahrsten Sinn des Wortes durchlöcherten Goldie Hawn: Mehr können Sie für Ihr Zwerchfell nicht tun. Bis 21.50, ZDF neo

22.05 GUTER UMGANG

Anthony Zimmer (F 2005, Jérôme Salle) Das US-Remake The Tourist überzeugte bei weitem nicht wie Jérôme Salles durchwegs stimmige Verschwörungsgeschichte um den unauffindbaren Geldwäscher und seine Geliebte Sophie Marceau, die den ahnungslosen Yvan Attal ins Unheil verführt. Bis 23.45, Servus TV

22.15 SHOW

Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Sonja Zietlow und Daniel Hartwich setzen dem Dschungelkönig des Jahres 2017 die Krone auf. Danke, es war schön grausig, und es ist auch gut, dass jetzt wieder ein Jahr Ruhe ist. Bis 0.30, RTL

1.30 TEUFEL AUCH!

Rosemaries Baby (USA 1968. Roman Polanski) Sektiererische, böse Nachbarn tun auf freundlich und ziehen so einen unbescholtenen Mann (John Cassavetes) in ihren Bann, damit der Teufel höchstpersönlich mit dessen Frau (Mia Farrow) ein Satanskind zeugen kann. Roman Polanski kritisiert den traditionellen Aberglauben in einer effektvoll inszenierten Horrorgeschichte und versteht es perfekt, im richtigen Augenblick Gänsehaut zu erzeugen. Bis 3.40, ZDF neo