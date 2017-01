Garmisch-Abfahrt von Stürzen überschattet

Giraud Moine und Nyman mussten mit dem Hubschrauber geborgen werden. Der Franzose ist schwer verletzt. Travis Ganong siegt. Reichelt als Vierter bester Österreicher

Garmisch-Partenkirchen – Der US-Amerikaner Travis Ganong hat am Freitag die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der 28-jährige Vizeweltmeister und Olympia-Fünfte gewann das Wengen-Ersatzrennen vor dem Norweger Kjetil Jansrud (+0,38 Sek.) und dem Südtiroler Peter Fill (0,52). Der 36-jährige Salzburger Hannes Reichelt (0,59) verpasste das Podest um sieben Hundertstel und wurde Vierter.

Das Rennen musste nach schweren Stürzen mehrmals unterbrochen werden. Am schlimmsten erwischte es den Franzosen Valentin Giraud Moine, der zuletzt auf der Streif in Kitzbühel Platz zwei belegt hatte. Es bestand der Verdacht, dass er sich Schien- und Wadenbein an beiden Beinen gebrochen hat. Der US-Amerikaner Steven Nyman soll sich eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen haben. Der Kanadier Erik Guay fiel nach einem wilden Sturz auf den Rücken, blieb aber unverletzt da sich der Airbag öffnete.



Für Ganong war es der zweite Weltcup-Sieg seiner Karriere. Den ersten hatte er am 28. Dezember 2014 in der Abfahrt in Santa Caterina gefeiert. Auf der Kandahar-Strecke in Garmisch steht am Sonntag (Start: 12.00 Uhr) eine weitere Abfahrt auf dem Programm. (APA, sid, 27.1.2017)