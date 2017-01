Penz/Fischler holen in Igls WM-Silber im Sprint

Deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt rodeln wieder zu Gold

Innsbruck – Peter Penz und Georg Fischler haben bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck-Igls Silber im Sprint der Doppelsitzer geholt. Österreichs Paradeduo musste sich am Freitag nur den deutschen Titelverteidigern Tobias Wendl/Tobias Arlt geschlagen geben. Bronze ging an die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken, auf Platz vier landete mit Thomas Steu/Lorenz Koller das zweite rot-weiß-rote Duo.

Fischler hatte erst in der Vorwoche seine Starterlaubnis nach einer Herzmuskelerkrankung erhalten. Das Gespann hatte deshalb drei Wochen pausieren müssen. (APA, 27.1.2017)