"Don Camillo & Peppone": Geheime Sozialpartnerschaft für den dörflichen Frieden

Solides Werk in einer gediegenen Inszenierung: Premiere des Musicals "Don Camillo & Peppone" im Ronacher

Einst ein Kinohit – mit Fernandel als gegen einen kommunistischen Bürgermeister amikal fightenden Pfarrer – ist "Don Camillo & Peppone" nun also auf der Musicalbühne gelandet. Im Ronacher sieht man eine in St. Gallen entwickelte Version des Versöhnungsstücks, bei dem der italienische Komponist Dario Farina (Hit "Felicita") die vielfach triviale Musik schrieb und Michael Kunze die Texte und das Buch verfasste. Der ernst-heitere Kern der Geschichte ist bei Regisseur Andreas Gergen in kundigen Händen, das gediegene Handwerk erbringt routinierte Szenenwechsel in einem Bühnenbild von Peter J. Davison. Don Camillo ist Andreas Lichtenberger. Er ist die imposante Verkörperung eines resolut austeilenden und dabei gütigen Gottesmannes mit tragfähiger vokaler Präsenz. Als Gegenüber Peppone wirkt Frank Winkels dauerzornig und ruppig.

Mit Fortdauer der Geschichte wird er gelassener, der markante heisere Frosch im Hals dankt ab. Wobei: Der Bürgermeister hat im Vergleich zum Kirchenmann die weitaus banalere Musik. Die Form? Das Stück wird erinnernd erzählt von der Dorfbewohnerin, der Alten Gina, welche Maya Hakvoort souverän gibt. Am Ende geht es um tolerante Koexistenz als Lösung der Probleme, eine Art geheime Sozialpartnerschaft für den dörflichen Frieden.

Ein solides Werk in einer gediegenen Inszenierung. Die Musik ist im instrumentalen Bereich zwar punktuell reizvoll schummrig. Im Großen und Ganzen jedoch erhebt Symphonicrock sein konventionelles Haupt, umgarnen Schlager von oft nur solider Trivialität. Die musikalische Leitung obliegt Koen Schoots. Er animiert das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien zu gediegener Umsetzung der Musik, dessen gutes Ensemble herzlich beklatscht wird. (Ljubiša Tošić, 27.1.2017)