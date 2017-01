"Mario Kart" am Klo: Nintendos ehrliche Werbung für die Switch

Unorthodoxes Setting für zweiten Clip sorgt für Amusement, hat aber einen seriösen Hintergrund

Zwei Monate vor dem Verkaufsstart für die Hybrid-Konsole Switch schaltet Nintendo sein Marketing in den nächsten Gang. Der japanische Konzern hat einen neuen Werbespot für das Gerät veröffentlicht und für diesen ein eher unorthodoxes Setting gewählt.

Im Zentrum steht das Arcade-Rennspiel "Mario Kart 8 Deluxe". Begeisterte Spieler zeigt man aber nicht nur im Wohnzimmer und in einem Hörsaal, sondern auch am sogenannten "stillen Örtchen". Mit heruntergelassenen Hosen beteiligt sich in dem Spot ein Spieler dank der portablen Tablet-Einheit am Rennvergnügen.

dystify Die zweite Werbung für die Nintendo Switch.

WC-Entertainment

Kommentatoren zeigen sich großteils amüsiert über diesen Zugang. Abwegig ist das Szenario allerdings nicht. Denn schon Smartphones schicken sich an, das stille Territorium zu erobern.

Laut einer repräsentativen Umfrage von Handytarife.de (1.000 Teilnehmer) aus 2015 verwenden 42 Prozent der Deutschen ihren mobilen Begleiter auf dem Klo. In der Altersgruppe der 18- bis 29-jährigen sind es sogar über 78 Prozent. (red, 27.01.2017)