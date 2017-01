Türkei beharrt auf Auslieferung von Soldaten durch Athen

Oberstes Gericht Griechenlands hatte am Vortag dagegen entschieden, dass mutmaßliche Putschisten deportiert werden

Ankara/Athen – Die Türkei verlangt weiter die Auslieferung von acht während des Putschversuchs geflohenen Soldaten aus Griechenland. Das Justizministerium in Ankara habe einen neuen Antrag eingereicht, berichtete der Sender CNN Türk am Freitag.

Das Oberste Gericht in Athen hatte am Vortag eine Auslieferung abgelehnt. Die Türkei reagierte empört und sprach von einem politisch motivierten Urteil.

Die Männer waren Mitte Juli mit einem Hubschrauber in Griechenland gelandet und hatten um Asyl gebeten. Sie haben jede Beteiligung am gescheiterten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen. Die Regierung in Ankara bezeichnet sie als Verräter. (APA, 27.1.2017)