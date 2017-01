Philadelphia behauptet vor All-Star Game Play-off-Platz

Mit Raffl 2:1-Sieg gegen direkten Konkurrenten Toronto

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben mit dem Kärntner Eishockey-Stürmer Michael Raffl in der NHL den zweiten Sieg in ebenso vielen Tagen eingefahren. Die Flyers setzten sich am Donnerstag im letzten Spiel vor der viertägigen Pause wegen des All-Star Wochenendes zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:1 durch.

Raffl gab in 13:24 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab. Auf einen Scorerpunkt wartet der 28-Jährige aber seit neun Spielen vergeblich. Nach 50 Partien liegt Philadelphia mit 56 Zählern in der Eastern Conference gerade noch auf einen Play-off-Platz. Toronto lauert nur einen Punkt dahinter. (APA, 27.1.2017)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – Toronto Maple Leafs 2:1,

New York Islanders – Montreal Canadians 3:1,

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 4:3,

New Jersey Devils – Washington Capitals 2:5,

Minnesota Wild – St. Louis Blues 5:1,

Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 4:3,

Arizona Coyotes – Vancouver Canucks 3:0,

San Jose Sharks – Edmonton Oilers 1:4,

Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 3:5,

Dallas Stars – Buffalo Sabres 4:3,

Carolina Hurricanes – Los Angeles Kings 0:3,

Ottawa Senators – Calgary Flames 2:3 n.V.,

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 2:1 n.V.