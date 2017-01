Das neue, futuristische Spielstudio von Entwicklerlegende Hideo Kojima

Wenn ein Spielentwickler vom Kaliber eines Hideo Kojima sich nach zwei Jahrzehnten von seinem Arbeitgeber trennt, stehen ihm alle Türen offen. So hat es zumindest den Anschein, wenn man auf das erste Jahr in Unabhängigkeit des "Metal Gear"-Erfinders zurückblickt. Nach einer amikalen Tour rund um die Welt zu den zahlreichen Studios des neuen Geschäftspartners Sony und einem vermutlich lukrativen Deal für das nächste Großprojekt "Death Stranding", hat sich Kojima in Tokio sein eigenes Reich geschaffen.

Das neue Studio von Kojima Produktions soll im Laufe des Jahres in Summe 100 Entwickler aufnehmen und lockt dabei mit Räumlichkeiten, die geradewegs aus einem Sci-Fi-Film stammen könnten.