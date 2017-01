Koalition: Noch keine Einigung in Sicht

In wesentlichen Bereichen gibt es eine Annäherung, aber noch keine konkreten Ergebnisse. Es hakt bei den Flüchtlingszahlen, der Integration und beim Arbeitsmarkt

Wien – In wesentlichen Punkten gab es in den gestrigen Verhandlungsrunden eine Annäherung – aber keine Einigung. Zentrale Punkte blieben in den Verhandlungen zwischen Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), zu denen die Ressorts beigezogen wurden, nach wie vor offen, die DER STANDARD in Erfahrung brachte.

Weniger Flüchtlinge, mehr Überwachung

Beispiel Sicherheit und Integration: Die ÖVP beharrt nach wie vor auf einer Halbierung der Obergrenze für Flüchtlinge auf 17.000 für das laufende Jahr. Kanzler Kern ist zwar für eine deutliche Reduzierung der Flüchtlingszahlen, will von der ÖVP aber im Detail wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen das erreicht werden soll. Diese Antworten blieb Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) noch schuldig, er soll das heute nachreichen.

In der Frage der Verschärfung von Überwachungsmaßnahmen bis hin zur Fußfessel für potenzielle "Gefährder" sieht sich die ÖVP durch die aktuelle Bedrohungslage in einer strategisch besseren Verhandlungsposition und scheint mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) auch einen Verbündeten zu haben, die konkreten Maßnahmen sind aber noch nicht ausformuliert. Diese Fragen sollen in einer Schlussrunde am Nachmittag geklärt werden.

Kopftücher und Verschleierung

Ebenso offen sind Maßnahmen im Bereich Integration. Der dafür zuständige Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat einen fertig ausformulierten Gesetzestext und beharrt nach wie vor auf einem Verbot von Kopftüchern im öffentlichen Bereich und auf einem Verbot der Verschleierung im öffentlichen Raum. Dem wollte die SPÖ noch nicht zustimmen.

Die ÖVP verweist allerdings auf einen aktuellen Beschluss des burgenländischen Landtags, der auch von der SPÖ mitgetragen wird: In einem Entschließungsantrag an die Bundesregierung wird die Einführung eines Vollverschleierungsverbotes an öffentlichen Orten gefordert, zudem soll die Regierung auch die Möglichkeit eines Kopftuchverbotes im öffentlichen Dienst verfassungsrechtlich prüfen lassen. Der Antrag wurde von der ÖVP eingebracht, SPÖ und FPÖ hatten diesem im Landtag zugestimmt und ihn noch um einige Forderungen ergänzt. So sei die Verweigerung der Integration "mit wirksamen Sanktionen zu belegen".

Beschäftigungsgarantie für Ältere

Offen blieben am Donnerstag auch wesentliche Punkte im Bereich Arbeit und Wirtschaft. Diese Gruppe wird Freitagmittag erneut zusammentreten, hier sind vor allem Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) und Finanzminister Hans Jörg Schelling gefordert. Kanzler Kern besteht darauf, konkrete Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer – oder Arbeitslose – umzusetzen. Für sie soll es eine Beschäftigungsgarantie geben.

Das scheint weniger eine ideologische Frage zu sein, als eine der konkreten Umsetzung und Finanzierung. Die SPÖ will hier mehr Geld für Programme, die ÖVP sieht die Finanzierbarkeit aber nicht gegeben. Man bewege sich hier im Milliardenbereich, heißt es aus der ÖVP. Die Schwarzen stellen auch die Effizienz solcher Maßnahmen infrage. Die SPÖ schlägt vor, älteren Arbeitslosen auch auf Gemeindeebene Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Dort sollen aber auch generell Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge Beschäftigung finden. So viele Plätze gebe es gar nicht, hält die ÖVP entgegen.

Kalte Progression

Bei der Senkung der Lohnnebenkosten, dem Ausbau der Forschungsprämien und Maßnahmen gegen die kalte Progression gibt es zwar grundsätzlich Einigkeit, allerdings fehlen auch hier noch konkrete Vorschläge zur Finanzierung. An der geplanten Abgeltung der kalten Progression – die Aufrückung in eine höhere Steuerklasse ohne echten Lohnzuwachs – sollte es nicht scheitern: SPÖ und ÖVP haben sich grundsätzlich auf ein Mischmodell aus ihren jeweiligen Vorschlägen verständigt. Ein Teil der Abgeltung soll gleichmäßig über alle Steuerstufen hinweg erfolgen, ein Teil speziell für die unteren Einkommen reserviert sein, die besonders stark unter der Inflation leiden. Der Anteil für die Umverteilung nach unten soll entgegen dem Plan von Finanzminister Schelling deutlich mehr als nur zehn Prozent des gesamten Volumens betragen.

Arbeitszeitflexibilisierung

Letztlich ungeklärt ist auch die Frage der Flexibilisierung der Arbeitszeiten. SPÖ und ÖVP sind sich zwar grundsätzlich einig, dass es diese geben soll, entscheidende Details in der Umsetzung sind aber noch nicht akkordiert. Prinzipiell ist vorgesehen, dass es zu einer Ausweitung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden kommen soll. Die Wochenarbeitszeit soll aber gleich bleiben, wodurch die Arbeitnehmer zu längeren Freizeitblocks kämen. Offen sind Detailfragen. Am Donnerstag stand im Raum, diese Fragen an die Sozialpartner auszulagern, Kern hätte es aber lieber, wenn das noch heute, Freitag, geklärt werden könnte. Sollte das nicht möglich sein, müsse den Sozialpartnern, die bereits in die Verhandlungen eingebunden sind, eine konkrete Frist zur Lösung gesetzt werden. Das scheint aus jetziger Sicht die wahrscheinlichere Variante.

Neuerungen für die Universitäten

Ab zehn Uhr verhandeln wieder die Regierungsspitzen mit den einzelnen Ressorts, den Anfang macht das Kapitel Bildung mit den Ministerinnen Sonja Hammerschmid (Bildung) und Sophie Karmasin (Familie), federführend sind aber auch Staatssekretär Harald Mahrer und Wissenschaftsminister Mitterlehner eingebunden. Dabei geht es konkret um die Studienplatzfinanzierung und den Ausbau der Studienbeihilfen.

Geld für die Universitäten

Bei der Studienplatzfinanzierung dürfte es derzeit noch bei der Frage haken, wann diese im Vollausbau kommen soll. Schließlich würde diese neue Form der Finanzierung, bei der Universitäten für jeden Studienplatz eine bestimmte Summe bekommen, sehr viel mehr Geld kosten als die bisherige Uni-Finanzierung.

Noch ist unklar, ob die Studienplatzfinanzierung erst in einer Testphase für bestimmte Fächer kommt oder gleich für alle Universitäten. Dem Vernehmen nach bremst hier Finanzminister Schelling. Wissenschaftsminister Mitterlehner und Staatssekretär Mahrer hätten den Vollausbau gerne ab dem Jahr 2019. Damit einhergehen würden flächendeckende Zugangsbeschränkungen für alle Studienfächer. Dies hat die SPÖ bisher immer kritisch gesehen, Kanzler Kern und Bildungsministerin Hammerschmid sprechen sich aber für Zugangsregeln an allen Universitäten aus.

Schulautonomie

Keine Probleme dürfte es beim Ausbau der Schulautonomie geben. Ein Gesetzesentwurf aus dem Bildungsministerium liegt seit Wochen bei der ÖVP, auch die Länder wurden vor kurzem mit einbezogen. Laut Verhandlerkreisen aus SPÖ und ÖVP sieht es hier gut aus, und der Entwurf könne bald im Ministerrat beschlossen und ans Parlament geschickt werden.

Beim Kapitel Innovation sind Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und Umweltminister Andrä Rupprechter zuständig. Hier geht um die hochfliegenden Pläne von Kern für eine Energiewende, konkret wird über das Ökostromgesetz verhandelt.

Reform des Wahlrechts

Danach ist wieder die Gruppe Arbeit, Zukunft und Wirtschaft dran, die entscheidende Gruppe. Den Abschluss sollen die Themenbereiche Staat und Gesellschaft machen. In dieser Gruppe, an der die Klubobleute Andreas Schieder (SPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP) teilnehmen, geht es unter anderem um eine Wahlrechtsreform. Die SPÖ zeigt sich in dieser Frage noch zurückhaltend. Die Forderung von Kanzler Kern nach einem Mehrheitswahlrecht wird nicht der Kernpunkt sein, da aufgrund der bisherigen Reaktionen der Oppositionsparteien absehbar ist, dass es die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit nicht geben wird. Dir ÖVP ist zwar grundsätzlich auch für mehrheitsfördernde Elemente, der Vorstoß von Kern geht ihr aber zu weit.

Vorläufig offenes Verhandlungsende

Laut Fahrplan sollte zwischen 15 und 17 Uhr Schluss mit den Verhandlungen sein, sowohl SPÖ als auch ÖVP halten das aber nicht für realistisch. Kern, der ein Ultimatum bis zum heutigen Freitag gestellt hatte, ließ bereits durchblicken, dass auch am Wochenende noch verhandelt werden sollte. Am Sonntag fliegt Kern allerdings zu einem Staatsbesuch nach Israel, dann ist Schluss mit den Verhandlungen. Bis dahin muss es also ein Ergebnis geben – oder die SPÖ macht ihre Drohung mit einem Bruch der Koalition und vorgezogenen Neuwahlen wahr. (Gerald John, Lisa Kogelnik, Michael Völker, 27.1.2017)