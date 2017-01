Sprengstoff bei deutschen "Reichsbürgern" sichergestellt

Polizei in Süddeutschland entdeckt umfangreiches Waffenarsenal

Berlin – Bei den Razzien gegen Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger in Deutschland hat die Polizei diese Woche ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Unter anderem seien scharfe Schusswaffen, Schießkugelschreiber und erhebliche Mengen Munition entdeckt worden, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen.

Außerdem habe man rund zwei Kilogramm Schwarzpulver, einen aus Grillanzündern gefertigten Brandsatz sowie vorbereitete Brandflaschen gefunden. In einem Objekt in Baden-Württemberg wurde nach diesen Angaben auch instabiler Initialsprengstoff gefunden, der von Experten an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt wurde.

Die Polizei hatte bei den Durchsuchungen in sechs deutschen Bundesländern am Mittwoch zwei Männer festgenommen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird deutschlandweit vom Verfassungsschutz beobachtet. (APA, 27.1.2017)