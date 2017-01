"Dirt 4" angekündigt: Neuer Realismus für Rallye-Fans

Zufallsgenerierte Strecken, Karrieremodus und auch andere Offroad-Modi dabei

Der britische Hersteller Codemasters hat das Offroad-Rennspiel "Dirt 4" angekündigt. Die Entwickler wollen an den Erfolg des 2015 erschienenen "Dirt Rally" anknüpfen und den Fokus auf die realistische Simulation von Rallye-Rennsport legen. Das Spiel soll bereits am 9. Juni für Windows-PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Zufall spielt mit

"Dirt 4" trägt die offizielle Lizenz der FIA World Rallycross Championship und einige originale Austragungsorte mit sich bringen. Für Rallye-Rennen bietet man fünf Schauplätze in Australien, Spanien, Michigan, Schweden und Wales und einen neuen Modus namens "Your Stage", in dem man Rennen nach eigenen Parametern festlegen kann und basierend darauf prozedural generierte Strecken befahren werden.

dirt Der Ankündigungstrailer zu "Dirt 4"

Karriere

Gleichzeitig bietet man Generalisten Offroad-Rennen mit Buggies, Trucks und Crosskarts. Der Karrieremodus umspannt alle Disziplinen und bietet neben einem überarbeiteten Multiplayer-Modus auch Cross-Platform-Ranglisten für PC- und Konsolenspieler. (zw, 27.1.2017)