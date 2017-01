Perth: Tödlicher Flugzeugabsturz bei Feier zu Australia Day

Zehntausende Menschen wurden Zeugen des Unglücks

Sydney – Beim Absturz eines Flugzeugs während der Feiern zum australischen Nationalfeiertag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine – eine Grumman G-73 Mallard – stürzte am Donnerstag (Ortszeit) unter den Augen vieler Zehntausend Zuschauer in der westaustralischen Millionenmetropole Perth in einen Fluss.

Die beiden Insassen – der 54 Jahre alte Pilot und seine 30-jährige Freundin – konnten nach Polizeiangaben vom Freitag nur noch tot geborgen werden. Das Amphibienflugzeug nahm an den Feiern zum Australia Day teil, zu denen in Perth bis zu 300.000 Menschen erwartet wurden. Der Absturz wurde von vielen Menschen mit ihren Smartphones gefilmt. Auf den Videos ist zu sehen, wie die Maschine in relativ niedriger Höhe über dem Fluss Swan River vermeintlich sicher ihre Kreise zieht, dann aber plötzlich nach unten wegbricht und ins Wasser stürzt.

foto: afp photo / jorden teo and mark annett-stuart / handout

Die beiden Insassen konnten nur noch tot aus dem Fluss gezogen werden. Ein geplantes Feuerwerk wurde abgesagt. (APA, dpa, 27.1.2017)