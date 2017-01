Gasser springt zu Silber bei den X-Games

25-jährige Kärntnerin holte erstmals Edelmetall bei X-Games. US-Amerikanerin Langland gewann Gold im Big Air und sorgte für Novum

Aspen – Snowboarderin Anna Gasser bleibt auf Erfolgskurs. Die Kärntnerin hat im dritten Anlauf erstmals eine Medaille bei den X-Games in Aspen gewonnen. Die 25-Jährige musste sich am Donnerstagabend im Big Air nur der 16-jährigen US-Amerikanerin Hailey Langland geschlagen geben. Bronze ging an die 19-jährige Julia Marino (USA).

Dem Standard hatte Gasser kürzlich verraten, dass sie in diesem Winter eine X-Games-Medaille einer WM-Medaille den Vorzug geben würde. WM-Edelmetall kann sie trotzdem noch holen. Die Titelkämpfe steigen im März in der Sierra Nevada (Spanien).

Cab Double Cork 1080

Bei den X-Games gaben am Donnerstag zwei Punkte den Ausschlag im Kampf um Gold und Silber. Die stark verkühlte Weltcup-Dominatorin Gasser setzte einen "Cab Double Cork 900" und einen "Backside 720" sauber in den Schnee und kam auf 64 Zähler. Doch Langland überflügelte die Österreicherin noch, da sie als erste Snowboarderin der Welt einen "Cab Double Cork 1080" in einem Wettkampf landen konnte und deshalb 66 Punkte erhielt. Gasser versuchte dann nochmals zu kontern. Sie probierte ebenfalls einen "Cab Double Cork 1080", scheiterte aber knapp an einer sauberen Landung.

"Ich habe noch nie gesehen, dass Mädels in einem Wettkampf so viel probiert haben wie hier. Dazu hat sicher auch das Format beigetragen, das es ermöglicht hat, fünf bis sechs Sprünge zu machen. Bis kurz vor Schluss hat es noch gut für mich ausgesehen, aber dann hat Hailey noch einen Supersprung ausgepackt. Ich habe auch noch einen 'Zehner' versucht, konnte ihn aber leider nicht stehen", sagte Gasser, die mit Silber überglücklich war. "Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen, daher ist die Freude über meine erste X-Games-Medaille sehr groß."

Slopestyle folgt noch

Gasser schaffte damit nach vier Siegen und zwei zweiten Plätzen im Weltcup auch bei ihrem siebenten Saisonstart den Sprung aufs Podest. Auch im Slopestyle am Samstag (21.15 Uhr MEZ) zählt sie als amtierende Vizeweltmeisterin zum engsten Favoritenkreis. In diesem Bewerb peilt Olympiasiegerin Jamie Anderson aus den USA, die sich im Big Air (57,00) hinter Marino (61,00) mit Platz vier begnügen musste, ihre bereits fünfte X-Games-Goldmedaille an. (APA, red, 27.1.2017)