Niki-Betriebsrat fürchtet um Arbeitsplätze am Flughafen Wien

Rund drei Viertel aller Niki-Flieger sollen von Wien abgezogen werden. In der Betriebsversammlung am Freitag werden weitere Schritte diskutiert

Schwechat – Der Andrang ist groß. Und der Frust wohl auch. Rund 300 Angestellte der Air-Berlin-Tochter Niki kommen Freitagvormittag zur Betriebsversammlung am Flughafen Wien-Schwechat zusammen: Techniker, Flugbegleiter, Piloten, Administrationspersonal. Es geht um ihre Zukunft bei der angeschlagenen Airline.

Der Umbau der maroden Air Berlin trifft Niki hart. Künftig sollen nur noch fünf anstatt der bisher 19 Flugzeuge in Wien stationiert sein. Betriebsrat Mischa Osterberger fürchtet deshalb um die Arbeitsplätze vieler seiner Kollegen. Und ärgert sich über die Geschäftsführung: "Von einem Großteil der Umbaupläne haben wir selbst erst über die Medien erfahren." Bereits am vergangenen Mittwoch hat der Betriebsrat einen Forderungskatalog an die Niki-Geschäftsführung übergeben. Heute, Freitag, diskutieren die Angestellten die Details unter sich.

Ungewisse Zukunft

Über die Zukunft der betroffenen Mitarbeiter herrscht Unklarheit. Man wisse noch nicht, wie viele Arbeitsplätze am Flughafen Wien wegfallen, sagt Osterberger. Die Stimmung in der Belegschaft sei deshalb denkbar schlecht, meint Lisa Kalaitzis von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), die den Niki-Betriebsrat unterstützt. Viele seien deprimiert und sauer.

Zum Rettungspaket für die Air Berlin gehört die Zusammenlegung von Niki und Tuifly zu einem neuen Ferienflieger, der ebenfalls Niki heißen soll. In Zukunft sollen insgesamt rund 60 Flugzeuge ein Netz von Flughäfen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bedienen. Als Firmensitz ist Wien geplant. Eigentlich sollte die neue Ferienfluglinie bereits mit dem Sommerflugplan abheben, zuletzt mehrten sich aber Anzeichen, dass sich der Start verzögern könnte. (Philipp Bauer, 27.1.2017)