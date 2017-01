Waldbrände in Chile breiteten sich weiter aus

foto: reuters/pablo sanhueza

Zwei Polizisten starben am Mittwoch bei der Brandbekämpfung in Manquehue, in der zentralchilenischen Region Maule, als brennende Stämme vor ihr Fahrzeug fielen, berichtete der Sender Bio Bio. Die Leichen konnten erst am Donnerstagmorgen geborgen werden. Acht Menschen kamen bisher in den Bränden um, darunter vier Feuerwehrleute.