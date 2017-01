Sky will 2017 Online-Videothek mit DVD-Option in Österreich starten

Neben Download-Link sollen Kunden auch DVD per Post bekommen. Volles Sky-Programm via Internet ab 2018 geplant

Unterföhring – Der Pay-TV-Anbieter Sky will noch dieses Jahr eine digitale Videothek namens "Sky Store" in Deutschland und Österreich anbieten. Kunden können dort Filme und Serien mieten oder kaufen – entscheiden sie sich für den Kauf, sollen sie zusätzlich eine DVD-Kopie per Post erhalten, berichtet tvtdigital.de.

Ab 2018 soll das gesamte bezahlpflichtige Sky-Programm neben der klassischen Verbreitung über Kabel und Satellit auch übers Internet verbreitet werden. Dafür sind neue Receiver notwendig. Die Verbreitung via Internet plant Sky ab 2018 in Großbritannien, später sollen Deutschland und Österreich folgen. (red, 27.1.2017)