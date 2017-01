May stellt heute Entwurf für Brexit-Gesetz vor

Verzögerung wegen Änderung der Tagesordnung – Für 13.30 Uhr MEZ geplant

London – Die britische Regierung will an diesem Donnerstag einen Gesetzesentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Dies ist wegen einer Änderung der Tagesordnung erst gegen 13.30 Uhr (MEZ) geplant. Ursprünglich sollte der Entwurf bereits am Vormittag eingebracht werden.

Bis zu einer Abstimmung wird in den nächsten Tagen aber noch mindestens eine weitere Lesung im Unterhaus stattfinden. Außerdem muss der Text dem Oberhaus vorgelegt werden. Einen genauen Ablaufplan hat das Parlament noch nicht veröffentlicht.

Verhandlungen erst nach Ende März

Bis Ende März will Premierministerin Theresa May Brüssel über den Austrittswunsch ihres Landes offiziell informieren. Erst dann können die Verhandlungen beginnen.

Die "Financial Times" berichtete, dass das Gesetz für die Austrittserklärung bis Mitte März verabschiedet werden solle. Ein Sprecher des Parlaments bezeichnete das auf Anfrage als "Spekulation". Es sei unmöglich, den Zeitpunkt der Abstimmung derzeit genau zu bestimmen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Gegenwind droht May unter anderem von einigen oppositionellen Labour-Abgeordneten, der Schottischen Nationalpartei (SNP) und den Liberaldemokraten. Am Dienstag hatte das Oberste Gericht entschieden, dass die Regierung die Scheidung von der EU nicht ohne Zustimmung des Parlaments einreichen darf. (APA, 26.1.2017)