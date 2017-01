Wehsely verabschiedete sich offiziell von Wiener Stadtregierung

Ihre Entscheidungen als Gesundheitsstadträtin seien "richtig und alternativlos" gewesen

Wien – Die bisherige Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) verabschiedete sich am Donnerstag im Gemeinderat offiziell von der Wiener Stadtregierung. Gut gelaunt trat sie ans Rednerpult und resümierte ihre rund 20 Jahre in der Kommunalpolitik.

Sie habe als Stadträtin der Verwaltung und den Mitarbeitern "einiges an Veränderung abverlangt. Auch solche, die manchen mühsam erschien." Das sei "nicht einfach" und vorher auch "nicht üblich", aber "richtig und alternativlos" gewesen, sagte sie über die von ihr eingeleiteten Reformen und angesichts der Kritik, mit der sie in den vergangenen Monaten – auch parteiintern – konfrontiert war. "Man kann jetzt über Verhaltensnoten diskutieren, aber diese werden an Frauen und Männer unterschiedlich vergeben."

Dass es "interne Debatten" gegeben habe, bestritt die scheidende Ressortchefin nicht: "Das ist normal in der Politik." Und die Debatten seien "ehrlich geführt" worden. Ihr großer Wunsch sei, dass sich die Sozialdemokratie ihrer Stärken ("Fortschritt, Hoffnung") besinnt und "bereit ist, Überholtes tabulos zu verändern". Die Bevölkerung erwarte sich "in unsicheren Zeiten Politikerinnen und Politiker, die etwas bewegen wollen".

Dank an Häupl, Brauner und Frauenberger

Wehsely sprach vor einem vollem Haus. Auch die Besuchergalerie hatte sich vor ihrer Ansprache gefüllt. Unter minutenlangem Applaus und Standing Ovations der SPÖ- und Grünen-Mandatare sowie aus der Galerie vergab Wehsely Abschiedsküsse, schüttelte Hände und umarmte Finanzstadträtin Renate Brauner sowie ihre Nachfolgerin und bisherige Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger. In ihrer Rede hatte sich Wehsely auch bei ihrer Mentorin und Ex-Nationalratsabgeordneten "Gitti" Ederer sowie bei der ehemaligen Vizebürgermeisterin Grete Laska bedankt. Auch Bürgermeister Michael Häupl dankte sie für die "Rückendeckung". Er übergab ihr später einen Blumenstrauß. Auch Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl (SPÖ) richtete Dankesworte an die "Powerfrau mit Zug zum Ziel", wie er sich ausdrückte.

Wehsely hatte vor rund 14 Tagen ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie erschien am Donnerstag zum letzten Mal zum Gemeinderat. Im April wechselt sie nach zehn Jahren als Gesundheitsstadträtin zu Siemens Healthcare nach Deutschland, wo sie einen Führungsposten übernimmt. Frauenberger sowie der bisherige Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky, der das Bildungsressort übernimmt, mussten im Lauf des Tages vom Gemeinderat noch in ihre neue Funktionen gewählt werden. Sie brauchten eine einfache Mehrheit.

Die Oppositionsparteien FPÖ, ÖVP und Neos hatten am Mittwoch angekündigt, nicht für Frauenberger zu stimmen. Czernohorszky bekommt aber von ÖVP und Neos einen "Vertrauensvorschuss". (Christa Minkin, 26.1.2017)