Federer kämpft sich ins Finale der Australian Open

35-jähriger Schweizer besiegt im Semifinale seinen Landsmann Stan Wawrinka in fünf Sätzen

Melbourne – Roger Federer steht zum 28. Mal in seiner Karriere im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Der Schweizer, der im Vorjahr mehrere Monate verletzungsbedingt pausieren musste, besiegte im Halbfinale der Australian Open seinen als Nummer vier gesetzten Landsmann Stan Wawrinka in 3:05 Stunden mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffen würde", sagte Federer, der in Melbourne als Nummer 17 gesetzt ist. Der 17-fache Majorsieger hatte erst zu Jahresbeginn sein Comeback gegeben. Im Endspiel trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem Spanier Rafael Nadal und dem Bulgaren Grigor Dimitrow.

Federer wartet seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli 2012 auf einen weiteren Major-Coup. Seitdem hat er drei Grand-Slam-Finale verloren – zwei in Wimbledon (2014, 2015) und eines bei den US Open (2015).

Der Basler ist mit 35 Jahren und 176 Tagen der älteste Spieler seit Ken Rosewall (Australien) 1974 in Flushing Meadows, der wieder im Finale eines der vier weltweit größten Tennisturniere steht.

Federer startete optimal

Am Donnerstag startete Federer hochkonzentriert in sein 99. Match bei den Australian Open. Seinen vierten Breakball nutzte er nach 50 Minuten zum Gewinn des ersten Satzes. Auch in der Folge blieb Federer am Drücker. Nachdem Wawrinka das Break zum 2:4 kassiert hatte, zerstörte der 31-Jährige sein Racket, erhielt eine Verwarnung und musste wenig später auch den zweiten Durchgang abgeben.

Doch Federer bekam nun Probleme mit seinem Service, er fabrizierte einige unerzwungene Fehler (insgesamt 50). Gleich dreimal in Folge gab er sein Aufschlagspiel ab. Nach dem vierten Satz nahm Federer eine medizinische Auszeit in den Katakomben. Die Vorentscheidung im fünften Satz fiel, als Federer nach einem Doppelfehler seines Davis-Cup-Kollegen das Break zum 4:2 gelang. Wenig später machte der viermalige Melbourne-Champion seinen sechsten Endspieleinzug perfekt. (sid, red, 26.1.2017)