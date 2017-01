Rock in Vienna: Deichkind als letzter Headliner fixiert

Dritte Festivalausgabe steigt von 2. bis 5. Juni auf der Donauinsel

Wien – Die Headliner für das diesjährige Rock in Vienna auf der Donauinsel sind fixiert: Bei der dritten Festivalausgabe, die von 2. bis 5. Juni und damit erstmals vier Tage lang über die Bühne gehen wird, soll neben Macklemore & Ryan Lewis, Kings Of Leon und den Toten Hosen auch die Gruppe Deichkind auftreten.

Als neue Künstler wurden am Donnerstag weiters House Of Pain, Grossstadtgeflüster, In Extremo, Clutch, Donots, Schmutzki, The Living End und Appletree bestätigt. (APA, 26.1.2017)