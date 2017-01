US-Studie: Mädchen halten Buben für schlauer

Geschlechterstereotype greifen früh: Während fünfjährige Mädchen sich noch gleich schlau einschätzen würden wie Buben, ändere sich das bei den Siebenjährigen

Champaign (Illinois) – Geschlechter-Stereotype greifen offenbar früh: Einer neuen US-Studie zufolge trauen Mädchen schon im Alter von sechs Jahren ihresgleichen intellektuell weniger zu als Buben oder Männern. Sie würden andere Mädchen und Frauen seltener als brillant und schlau einschätzen – und auch vor einem unbekannten Spiel "für wirklich, wirklich schlaue Kinder" eher zurückschrecken als ihre männlichen Altersgenossen.

Interessanterweise halten fünfjährige Mädchen ihre Geschlechtsgenossinnen noch für ebenso schlau wie Jungs die ihrigen, beschreiben die Psychologin Lin Bian (University of Illinois) und KollegInnen im US-Fachjournal "Science". "Unsere Gesellschaft neigt dazu, Brillanz stärker mit Männern zu verbinden als mit Frauen", sagt Bian. Diese Ansicht halte Frauen dann auch von Jobs ab, die mit Brillanz in Verbindung gebracht würden. "Wir wollten wissen, ob Kinder diese Stereotypen auch stützen."

Vorrangig Kinder aus weißer Mittelschicht befragt

Um das herauszufinden, befragte das US-ForscherInnenteam für mehrere Teilstudien insgesamt 400 Kinder von fünf bis sieben Jahren, vorrangig aus der weißen Mittelschicht. Für das gesamte ethnische und soziale Spektrum der USA ist die Studie also nicht repräsentativ.

Zunächst hörten die Kinder eine Geschichte über jemanden, der "wirklich, wirklich schlau" sei. Dann sollten sie raten, wer aus einer Gruppe von zwei Männern und zwei Frauen wohl der Protagonist war. Während die fünfjährigen Mädchen und Buben noch gleich häufig das eigene Geschlecht favorisierten, sah das Ergebnis bei Sechs- und Siebenjährigen anders aus: Mädchen sahen ihre Geschlechtsgenossinnen deutlich weniger positiv und hielten Männer oft für schlauer.

Fünfjährige schätzen sich noch gleich schlau ein

In einer weiteren Untersuchung wurden den Kindern zwei – inhaltlich identische – Spiele vorgestellt: Das eine angeblich für "Kinder, die wirklich, wirklich schlau sind", das andere für solche "die sich wirklich, wirklich anstrengen". Sechs- und siebenjährige Mädchen zeigten deutlich weniger Interesse an ersterem als ihre männlichen Altersgenossen, während an dem zweiten Spiel beide Geschlechter gleich stark interessiert waren. Erneut war der Unterschied bei der Brillanz-Einschätzung bei den Fünfjährigen noch nicht vorhanden. Warum sich dieser Wandel vollzieht, konnten die ForscherInnen nicht eindeutig beantworten.

Geschlechterstereotype und Gendermarketing

Für Genderforscherin Petra Lucht (TU Berlin) sind die Ergebnisse keineswegs überraschend. "In unserer alltäglichen Lebenswelt sind soziale Normen, die Geschlechterstereotype vermitteln, nach wie vor sehr präsent." In den vergangenen 15 Jahren habe zudem das Gendermarketing sehr stark zugenommen – die Werbung und der Verkauf von Produkten, die jeweils nur auf ein Geschlecht abzielen. "Ein prägnantes Beispiel ist Lego."

Studierende von Lucht führten 2015 eine Untersuchung zu T-Shirt-Aufdrucken durch, die deutlich machte: Für Mädchen dominieren Zuschreibungen wie lovely, cute, sweet – für Jungs crazy, wild, strong. Die britische Initiative Pinkstinks versucht, gegen die "Pinkifizierung" vorzugehen. Die Geschlechtertrennung in Werbung und Verkauf diene vor allem der Wirtschaft, weil alles doppelt gekauft werden müsse. (APA/dpa, 26.1.2017)