Haute Couture Paris: Mit der Schubkarre ins Mode-Labyrinth

foto: apa/afp/patrick kovarik

Orange is the New Black: Giorgio Armani wagte sich bei Armani Privé an eine zu weiten Teilen orangefarbene Kollektion. Nicole Kidman und Isabelle Huppert, die im Februar bei den Oscars den Roten Teppich erobern werden müssen, schauten sich die 48 Couture-Entwürfe besonders genau an. Am 26. Februar heißt es dann, den Roten Teppich besonders genau zu observieren.