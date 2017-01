Raffl gewinnt Duell mit Grabner

Philadelphia Flyers siegten bei NY Rangers 2:0 – Detroit kassierte mit Vanek 0:4-Abfuhr

New York/Detroit – Michael Raffl hat am Mittwoch gegen Michael Grabner das Duell der beiden Villacher Eishockey-Stürmer in der National Hockey League (NHL) gewonnen. Raffl siegte mit den Philadelphia Flyers bei den New York Rangers mit 2:0. Die Detroit Red Wings kassierten mit dem wieder genesenen Thomas Vanek gegen die Toronto Maple Leafs eine 0:4-Heimniederlage.

Im Madison Square Garden erzielten Wayne Simmonds (47.) und Jakub Voracek (50.) die Tore der Gäste aus Philadelphia. Für Grabner verlief die Partie unglücklich. Der 29-jährige Rangers-Stürmer traf in der 8. Minute nur die Latte, vergab kurz vor Ende des ersten Drittels eine große Doppel-Chance und war auch bei beiden Gegentreffern unglücklich beteiligt. Beim 0:1 bekam er den Puck nicht unter Kontrolle und servierte ihn Simmonds, beim 0:2 prallte die Scheibe von seinem Bein ins Tor.

In der Joe Louis Arena von Detroit war Vanek wieder dabei, nachdem er verletzungsbedingt eine Partie pausiert hatte. Doch auch der Routinier konnte die vierte Niederlage der Red Wings hintereinander nicht verhindern. Detroit ist damit Schlusslicht der 16 Teams umfassenden Eastern Conference und liegt fünf Punkte hinter den Play-off-Plätzen. (APA, 26.1.2017)

NHL-Ergebnisse von Mittwoch:

New York Rangers (mit Grabner) – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 0:2

Detroit Red Wings (mit Vanek) – Toronto Maple Leafs 0:4

Colorado Avalanche – Vancouver Canucks 2:3

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 0:4