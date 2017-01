Sturm holt Offensivmann Atik von Hoffenheim

Torgefährlicher 22-jähriger Deutsch-Türke absolvierte drei Bundesligaeinsätze

Graz – Einen Tag nach der Verpflichtung des Norwegers Martin Ovenstad hat Sturm Graz erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der deutsch-türkische Doppelstaatsbürger Baris Atik kommt bis Sommer leihweise von der TSG Hoffenheim, gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der 22-Jährige ist im zentralen offensiven Mittelfeld ebenso einsetzbar wie am Flügel.

Für Hoffenheim war Atik zuletzt vor allem in der Regionalliga im Einsatz (16 Partien, 10 Tore), kam im Dezember aber auch dreimal als Einwechselspieler in der deutschen Bundesliga zum Zug. 2013 stand er dreimal für die türkischen U18- beziehungsweise U19-Auswahlen auf dem Platz.

"Baris ist ein junger, talentierter Spieler. Dieses Talent konnte er auch in der deutschen Bundesliga bereits nachweisen. Er kann uns mit seiner Torgefährlichkeit sicher auch in der Offensive weiterhelfen", sagte Sturm-Coach Franco Foda. Atik stieß noch am Donnerstag am Flughafen Frankfurt zur Mannschaft und flog mit ihr ins Trainingslager nach Spanien. (APA, 26.1.2017)