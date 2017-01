Gasexplosion in Wien-Hernals: Mehrere Verletzte

Laut Polizei mehrere Verletzte – Betroffene Umgebung auf der Hernalser Hauptstraße wurde evakuiert

Wien – In einem Wohnhaus in Wien-Hernals hat sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien via Twitter Donnerstagfrüh eine Gasexplosion ereignet. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin. Die betroffene Umgebung auf der Hernalser Hauptstraße im 17. Wiener Gemeindebezirk wurde großräumig evakuiert. Laut Polizei ist die Hernalser Hauptstraße ab der Julius-Meinl-Gasse gesperrt. Mehr als ein Dutzend Einsatzwägen der Polizei und Feuerwehr standen laut STANDARD-Informationen im Einsatz.

Megaeinsatz in Hernals pic.twitter.com/ICRLvr31O6 — Katrin Burgstaller (@KBurgstaller) January 26, 2017

(red, 26.1.2017)